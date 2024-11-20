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В Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской - РИА Новости, 20.11.2024
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16:25 20.11.2024 (обновлено: 20:20 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/pamyatnik-1984862840.html
В Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской
В Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской - РИА Новости, 20.11.2024
В Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской
Власти города Белгород-Днестровский в Одесской области демонтировали памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, сообщает в среду украинский телеканал... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:25
2024-11-20T20:20
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Власти города Белгород-Днестровский в Одесской области демонтировали памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное". "В ночь на 20 ноября в Белгород-Днестровском Одесской области демонтировали монумент партизанке, Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Монумент, который снесли, стоял на территории местной школы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Отмечается, что противники памятника неоднократно обращались к городским властям с просьбой о его демонтаже. В ноябре 2023 года соответствующее решение приняли, однако реализовали его только сейчас. Казненная гитлеровцами в ноябре 1941 года 17-летняя Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в борьбе против нацизма. Она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. В прошлом году памятник Космодемьянской был демонтирован в Киеве. Там он был установлен на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого, в пешей доступности от Центрального железнодорожного вокзала. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984439645.html
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Снос памятника Зое Космодемьянской в Одесской области
Власти города Белгород-Днестровский Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской. В прошлом году памятник Космодемьянской был демонтирован в Киеве.
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в мире, украина, одесская область, россия, зоя космодемьянская, богдан хмельницкий, сергей лавров
В мире, Украина, Одесская область, Россия, Зоя Космодемьянская, Богдан Хмельницкий, Сергей Лавров
В Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской

"Общественное": в Одесской области демонтировали памятник Зое Космодемьянской

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Власти города Белгород-Днестровский в Одесской области демонтировали памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное".
"В ночь на 20 ноября в Белгород-Днестровском Одесской области демонтировали монумент партизанке, Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Монумент, который снесли, стоял на территории местной школы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
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Отмечается, что противники памятника неоднократно обращались к городским властям с просьбой о его демонтаже. В ноябре 2023 года соответствующее решение приняли, однако реализовали его только сейчас.
Казненная гитлеровцами в ноябре 1941 года 17-летняя Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в борьбе против нацизма. Она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. В прошлом году памятник Космодемьянской был демонтирован в Киеве. Там он был установлен на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого, в пешей доступности от Центрального железнодорожного вокзала.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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