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В Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской

В Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской - РИА Новости, 20.11.2024

В Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской

Власти города Белгород-Днестровский в Одесской области демонтировали памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, сообщает в среду украинский телеканал... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:25

2024-11-20T16:25

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Власти города Белгород-Днестровский в Одесской области демонтировали памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное". "В ночь на 20 ноября в Белгород-Днестровском Одесской области демонтировали монумент партизанке, Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Монумент, который снесли, стоял на территории местной школы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Отмечается, что противники памятника неоднократно обращались к городским властям с просьбой о его демонтаже. В ноябре 2023 года соответствующее решение приняли, однако реализовали его только сейчас. Казненная гитлеровцами в ноябре 1941 года 17-летняя Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в борьбе против нацизма. Она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. В прошлом году памятник Космодемьянской был демонтирован в Киеве. Там он был установлен на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого, в пешей доступности от Центрального железнодорожного вокзала. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984439645.html

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Снос памятника Зое Космодемьянской в Одесской области Власти города Белгород-Днестровский Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской. В прошлом году памятник Космодемьянской был демонтирован в Киеве. 2024-11-20T16:25 true PT1M00S

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в мире, украина, одесская область, россия, зоя космодемьянская, богдан хмельницкий, сергей лавров