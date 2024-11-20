https://ria.ru/20241120/otpusk-1984727709.html

Назван самый невыгодный месяц для отпуска в 2025 году

Назван самый невыгодный месяц для отпуска в 2025 году - РИА Новости, 20.11.2024

Назван самый невыгодный месяц для отпуска в 2025 году

Наименее выгодными для отпуска месяцами в следующем году будут январь, май, июнь и ноябрь, поскольку в них будет мало рабочих дней, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T02:21

2024-11-20T02:21

2024-11-20T05:51

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Наименее выгодными для отпуска месяцами в следующем году будут январь, май, июнь и ноябрь, поскольку в них будет мало рабочих дней, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин."Самым "невыгодным" месяцем в 2025 году традиционно будет январь. Далее можно выделить май, июнь и ноябрь. Если вы решите уйти в отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получать заработную плату", — сказал Южалин. По его словам, в месяцы с небольшим количеством рабочих дней невыгодно уходить в отпуск, потому как стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка."По закону количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающих оклад. Но стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней в месяце. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня", — объяснил эксперт.

https://ria.ru/20240906/otpusk-1970961053.html

https://ria.ru/20240903/issledovanie-1970197934.html

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superjob, праздники, общество