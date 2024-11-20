https://ria.ru/20241120/orban-1984837194.html

Орбан предупредил о возросшем риске эскалации в Европе

Орбан предупредил о возросшем риске эскалации в Европе - РИА Новости, 20.11.2024

Орбан предупредил о возросшем риске эскалации в Европе

После разрешения Киеву использовать дальнобойное западное оружие против России и обновления ядерной доктрины РФ риск эскалации возрос максимально, от Венгрии... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:49

2024-11-20T14:49

2024-11-20T14:59

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виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. После разрешения Киеву использовать дальнобойное западное оружие против России и обновления ядерной доктрины РФ риск эскалации возрос максимально, от Венгрии потребуется весь дипломатический опыт и средства, чтобы и дальше не быть втянутой в конфликт на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.В среду утром Орбан созвал совет обороны страны после разрешения Киеву использовать западное дальнобойное оружие для ударов по российской территории и обновления ядерной доктрины РФ."С победой президента (Дональда) Трампа (на президентских выборах в США - ред.) мир или, по крайней мере, прекращение огня стали ощутимо близки, но у власти в США еще два месяца находится провоенное правительство. На практике это означает, что вчера украинцы выпустили ракеты большой дальности по территории России, а русские ответили принятием более строгой ядерной доктрины. Я выслушал доклад совета обороны. Опасность эскалации и распространения войны никогда не была столь велика", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По его словам, в ближайшие "недели и месяцы" от Венгрии потребуются "все знания, средства и дипломатический опыт", чтобы и дальше остаться в стороне от конфликта.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241120/ws-1984766979.html

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европа

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россия, европа, в мире, киев, виктор орбан, венгрия