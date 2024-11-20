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Орбан предупредил о возросшем риске эскалации в Европе - РИА Новости, 20.11.2024
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14:49 20.11.2024 (обновлено: 14:59 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/orban-1984837194.html
Орбан предупредил о возросшем риске эскалации в Европе
Орбан предупредил о возросшем риске эскалации в Европе - РИА Новости, 20.11.2024
Орбан предупредил о возросшем риске эскалации в Европе
После разрешения Киеву использовать дальнобойное западное оружие против России и обновления ядерной доктрины РФ риск эскалации возрос максимально, от Венгрии... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:49
2024-11-20T14:59
россия
европа
в мире
киев
виктор орбан
венгрия
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БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. После разрешения Киеву использовать дальнобойное западное оружие против России и обновления ядерной доктрины РФ риск эскалации возрос максимально, от Венгрии потребуется весь дипломатический опыт и средства, чтобы и дальше не быть втянутой в конфликт на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.В среду утром Орбан созвал совет обороны страны после разрешения Киеву использовать западное дальнобойное оружие для ударов по российской территории и обновления ядерной доктрины РФ."С победой президента (Дональда) Трампа (на президентских выборах в США - ред.) мир или, по крайней мере, прекращение огня стали ощутимо близки, но у власти в США еще два месяца находится провоенное правительство. На практике это означает, что вчера украинцы выпустили ракеты большой дальности по территории России, а русские ответили принятием более строгой ядерной доктрины. Я выслушал доклад совета обороны. Опасность эскалации и распространения войны никогда не была столь велика", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По его словам, в ближайшие "недели и месяцы" от Венгрии потребуются "все знания, средства и дипломатический опыт", чтобы и дальше остаться в стороне от конфликта.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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россия, европа, в мире, киев, виктор орбан, венгрия
Россия, Европа, В мире, Киев, Виктор Орбан, Венгрия
Орбан предупредил о возросшем риске эскалации в Европе

Орбан: разрешение Киеву на ATACMS и обновление доктрины России повышают риски

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. После разрешения Киеву использовать дальнобойное западное оружие против России и обновления ядерной доктрины РФ риск эскалации возрос максимально, от Венгрии потребуется весь дипломатический опыт и средства, чтобы и дальше не быть втянутой в конфликт на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В среду утром Орбан созвал совет обороны страны после разрешения Киеву использовать западное дальнобойное оружие для ударов по российской территории и обновления ядерной доктрины РФ.
"С победой президента (Дональда) Трампа (на президентских выборах в США - ред.) мир или, по крайней мере, прекращение огня стали ощутимо близки, но у власти в США еще два месяца находится провоенное правительство. На практике это означает, что вчера украинцы выпустили ракеты большой дальности по территории России, а русские ответили принятием более строгой ядерной доктрины. Я выслушал доклад совета обороны. Опасность эскалации и распространения войны никогда не была столь велика", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, в ближайшие "недели и месяцы" от Венгрии потребуются "все знания, средства и дипломатический опыт", чтобы и дальше остаться в стороне от конфликта.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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Вчера, 10:39
 
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