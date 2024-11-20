https://ria.ru/20241120/oon-1984891445.html
США заблокировали проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
США заблокировали проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 20.11.2024
США заблокировали проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T18:13
2024-11-20T18:13
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ООН, 20 ноя - РИА Новости. США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех заложников, передает корреспондент РИА Новости.С начала эскалации палестино-израильского конфликта Совет Безопасности ООН неоднократно пытался способствовать остановке боевых действий в анклаве. Проекты резолюций, в том числе и российские, о прекращении огня в Газе были заветированы западниками во главе с США. Одобренные Совбезом документы с почти что аналогичным требованием (прекратить боевые действия на месяц Рамадан) в Вашингтоне же считали необязательными к исполнению. СБ, тем не менее, принял четыре резолюции, последняя из которых - с неудавшимся планом президента США Джо Байдена о поэтапном прекращении огня в секторе Газа.Новый проект резолюции подготовили десять непостоянных членов Совбеза Он, в частности, требовал "немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами", а также подтверждал свое требование о "немедленном и безусловном освобождении всех заложников".Кроме того, документ отвергал "любые попытки морить палестинцев голодом", и требовал немедленного предоставления гражданскому населению в анклаве гуманитарной помощи, необходимой для выживания. Проект также требовал содействовать" полному, быстрому, безопасному и беспрепятственному ввозу гуманитарной помощи в необходимых масштабах" в Газу.Документом, помимо прочего, требовалось от сторон боевых действий "полностью, безоговорочно и без промедления" исполнить резолюцию 2735 (с планом Байдена о поэтапном прекращении огня).Отдельно в тексте была прописана роль Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) – агентство авторы документа называли "основой гуманитарного реагирования" в Газе, и призвали стороны предоставить ему возможность "выполнять свой мандат".Проект резолюции также требовал от сторон соблюдать обязанности в рамках международного права по отношению к удерживаемым лицам и призывал "полностью соблюдать" международное гумправо, особенно в части защиты гражданских лиц и таких же объектов.
https://ria.ru/20241113/nebenzya-1983416249.html
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в мире, сша, оон, вашингтон (штат), джо байден
В мире, США, ООН, Вашингтон (штат), Джо Байден
США заблокировали проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
США заблокировали проект резолюции ООН с требованиями о прекращении огня в Газе
ООН, 20 ноя - РИА Новости. США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех заложников, передает корреспондент РИА Новости.
С начала эскалации палестино-израильского конфликта Совет Безопасности ООН
неоднократно пытался способствовать остановке боевых действий в анклаве. Проекты резолюций, в том числе и российские, о прекращении огня в Газе были заветированы западниками во главе с США
. Одобренные Совбезом документы с почти что аналогичным требованием (прекратить боевые действия на месяц Рамадан) в Вашингтоне
же считали необязательными к исполнению. СБ, тем не менее, принял четыре резолюции, последняя из которых - с неудавшимся планом президента США Джо Байдена
о поэтапном прекращении огня в секторе Газа.
Новый проект резолюции подготовили десять непостоянных членов Совбеза Он, в частности, требовал "немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами", а также подтверждал свое требование о "немедленном и безусловном освобождении всех заложников".
Кроме того, документ отвергал "любые попытки морить палестинцев голодом", и требовал немедленного предоставления гражданскому населению в анклаве гуманитарной помощи, необходимой для выживания. Проект также требовал содействовать" полному, быстрому, безопасному и беспрепятственному ввозу гуманитарной помощи в необходимых масштабах" в Газу.
Документом, помимо прочего, требовалось от сторон боевых действий "полностью, безоговорочно и без промедления" исполнить резолюцию 2735 (с планом Байдена о поэтапном прекращении огня).
Отдельно в тексте была прописана роль Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) – агентство авторы документа называли "основой гуманитарного реагирования" в Газе, и призвали стороны предоставить ему возможность "выполнять свой мандат".
Проект резолюции также требовал от сторон соблюдать обязанности в рамках международного права по отношению к удерживаемым лицам и призывал "полностью соблюдать" международное гумправо, особенно в части защиты гражданских лиц и таких же объектов.