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Белорусское ТВ сообщило о плане Запада напасть на юго-западные регионы - РИА Новости, 20.11.2024
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22:07 20.11.2024 (обновлено: 23:03 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/ont-1984914785.html
Белорусское ТВ сообщило о плане Запада напасть на юго-западные регионы
Белорусское ТВ сообщило о плане Запада напасть на юго-западные регионы - РИА Новости, 20.11.2024
Белорусское ТВ сообщило о плане Запада напасть на юго-западные регионы
План оппозиции и западных кураторов по захвату Белоруссии предполагает проникновение в юго-западные регионы республики вооруженных групп из Польши, Литвы и... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T22:07
2024-11-20T23:03
в мире
белоруссия
нато
вооруженные силы украины
украина
польша
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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. План оппозиции и западных кураторов по захвату Белоруссии предполагает проникновение в юго-западные регионы республики вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины, передает белорусский телеканал ОНТ.В среду вечером телеканал представил фильм "Бесы: как хотят захватить Беларусь", снятый на основе собственного расследования.&quot;Активная фаза — по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК (&quot;Белорусский добровольческий корпус&quot;, участвующий в конфликте на Украине на стороне ВСУ. — Прим. ред.), других формирований и &quot;хоругви&quot; из Польши и Литвы&quot;, — говорится в сообщении.Уточняется, что для захвата Запад определил четыре территории на юго-западе республики на стыке границ Белоруссии, Украины и Польши. Речь идет о Кобринском районе и Полесье. По данным СМИ, в то же время начнут действовать прозападные ячейки внутри страны. Отмечается, что подготовкой боевиков из числа белорусской оппозиции занимаются польские спецслужбы. Согласно показанному в эфире телеканала сюжету, "официальная Варшава и сейчас видит Беларусь как свои земли". "Иностранные спецслужбы используют настрой беглых (выехавшей из Белоруссии оппозиции. — Прим. ред.) и диаспор, там активно создают "хоругви". Инструкторы — иностранные наемники — обучают, оружие и снаряжение — с Украины. Полный боевой курс, для тренировок созданы все условия", — говорится в фильме.По данным СМИ, в Польше "хоругвями" занимается "Паспалитае рушанне" — группировка, признанная Минском экстремистской. При этом базы и тренировочные лагеря созданы во Вроцлаве, Варшаве, Белостоке, Гданьске, Лодзе, Кракове и Познани.Как сообщил начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек, Польшу проинформировали о подготовке боевиков на ее территории по линии противодействия международному терроризму. Однако затем эти ячейки лишь усилили меры конспирации — местные власти порекомендовали им легализоваться под видом страйкбольных клубов, а также ограничить распространение агитационной информации.Исходя из плана Запада, первыми вторгнутся вооруженные националисты, "накаченные алкоголем и наркотиками и готовые убивать". За ними следом пойдут иностранные наемники, отметил телеканал. &quot;Когда завяжутся бои, когда подтянутся силы НАТО — спасать демократию, права и свободы — все. Третья мировая война&quot;, — говорится в расследовании.Отмечается также, что оппозиция и ее зарубежные кураторы при попытке захвата Белоруссии хотят применять тактику ВСУ в Брянской и Курской областях. Речь идет о принципе "ударил и убежал". Причем Запад не волнует, сколько мирных людей при этом погибнет, потому что "боевики — это животные, зверье без принципов, их задача — убивать всех без разбору", резюмируется в сюжете.
https://ria.ru/20241105/belorussiya-1981952784.html
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в мире, белоруссия, нато, вооруженные силы украины, украина, польша
В мире, Белоруссия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, Польша
Белорусское ТВ сообщило о плане Запада напасть на юго-западные регионы

ОНТ: на Белоруссию должны напасть местные националисты и иностранные наемники

© Фото : предоставлено пресс-службой МГК "ИТЕРА"Минск
Минск - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой МГК "ИТЕРА"
Минск. Архивное фото
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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. План оппозиции и западных кураторов по захвату Белоруссии предполагает проникновение в юго-западные регионы республики вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины, передает белорусский телеканал ОНТ.
В среду вечером телеканал представил фильм "Бесы: как хотят захватить Беларусь", снятый на основе собственного расследования.
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"Активная фаза — по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК ("Белорусский добровольческий корпус", участвующий в конфликте на Украине на стороне ВСУ. — Прим. ред.), других формирований и "хоругви" из Польши и Литвы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для захвата Запад определил четыре территории на юго-западе республики на стыке границ Белоруссии, Украины и Польши. Речь идет о Кобринском районе и Полесье.
По данным СМИ, в то же время начнут действовать прозападные ячейки внутри страны. Отмечается, что подготовкой боевиков из числа белорусской оппозиции занимаются польские спецслужбы. Согласно показанному в эфире телеканала сюжету, "официальная Варшава и сейчас видит Беларусь как свои земли".
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"Иностранные спецслужбы используют настрой беглых (выехавшей из Белоруссии оппозиции. — Прим. ред.) и диаспор, там активно создают "хоругви". Инструкторы — иностранные наемники — обучают, оружие и снаряжение — с Украины. Полный боевой курс, для тренировок созданы все условия", — говорится в фильме.
По данным СМИ, в Польше "хоругвями" занимается "Паспалитае рушанне" — группировка, признанная Минском экстремистской. При этом базы и тренировочные лагеря созданы во Вроцлаве, Варшаве, Белостоке, Гданьске, Лодзе, Кракове и Познани.
Как сообщил начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек, Польшу проинформировали о подготовке боевиков на ее территории по линии противодействия международному терроризму. Однако затем эти ячейки лишь усилили меры конспирации — местные власти порекомендовали им легализоваться под видом страйкбольных клубов, а также ограничить распространение агитационной информации.
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Исходя из плана Запада, первыми вторгнутся вооруженные националисты, "накаченные алкоголем и наркотиками и готовые убивать". За ними следом пойдут иностранные наемники, отметил телеканал.
«

"Когда завяжутся бои, когда подтянутся силы НАТО — спасать демократию, права и свободы — все. Третья мировая война", — говорится в расследовании.

Отмечается также, что оппозиция и ее зарубежные кураторы при попытке захвата Белоруссии хотят применять тактику ВСУ в Брянской и Курской областях. Речь идет о принципе "ударил и убежал". Причем Запад не волнует, сколько мирных людей при этом погибнет, потому что "боевики — это животные, зверье без принципов, их задача — убивать всех без разбору", резюмируется в сюжете.
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