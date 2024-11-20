https://ria.ru/20241120/ont-1984914785.html

Белорусское ТВ сообщило о плане Запада напасть на юго-западные регионы

Белорусское ТВ сообщило о плане Запада напасть на юго-западные регионы - РИА Новости, 20.11.2024

Белорусское ТВ сообщило о плане Запада напасть на юго-западные регионы

План оппозиции и западных кураторов по захвату Белоруссии предполагает проникновение в юго-западные регионы республики вооруженных групп из Польши, Литвы и... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T22:07

2024-11-20T22:07

2024-11-20T23:03

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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. План оппозиции и западных кураторов по захвату Белоруссии предполагает проникновение в юго-западные регионы республики вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины, передает белорусский телеканал ОНТ.В среду вечером телеканал представил фильм "Бесы: как хотят захватить Беларусь", снятый на основе собственного расследования."Активная фаза — по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК ("Белорусский добровольческий корпус", участвующий в конфликте на Украине на стороне ВСУ. — Прим. ред.), других формирований и "хоругви" из Польши и Литвы", — говорится в сообщении.Уточняется, что для захвата Запад определил четыре территории на юго-западе республики на стыке границ Белоруссии, Украины и Польши. Речь идет о Кобринском районе и Полесье. По данным СМИ, в то же время начнут действовать прозападные ячейки внутри страны. Отмечается, что подготовкой боевиков из числа белорусской оппозиции занимаются польские спецслужбы. Согласно показанному в эфире телеканала сюжету, "официальная Варшава и сейчас видит Беларусь как свои земли". "Иностранные спецслужбы используют настрой беглых (выехавшей из Белоруссии оппозиции. — Прим. ред.) и диаспор, там активно создают "хоругви". Инструкторы — иностранные наемники — обучают, оружие и снаряжение — с Украины. Полный боевой курс, для тренировок созданы все условия", — говорится в фильме.По данным СМИ, в Польше "хоругвями" занимается "Паспалитае рушанне" — группировка, признанная Минском экстремистской. При этом базы и тренировочные лагеря созданы во Вроцлаве, Варшаве, Белостоке, Гданьске, Лодзе, Кракове и Познани.Как сообщил начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек, Польшу проинформировали о подготовке боевиков на ее территории по линии противодействия международному терроризму. Однако затем эти ячейки лишь усилили меры конспирации — местные власти порекомендовали им легализоваться под видом страйкбольных клубов, а также ограничить распространение агитационной информации.Исходя из плана Запада, первыми вторгнутся вооруженные националисты, "накаченные алкоголем и наркотиками и готовые убивать". За ними следом пойдут иностранные наемники, отметил телеканал. "Когда завяжутся бои, когда подтянутся силы НАТО — спасать демократию, права и свободы — все. Третья мировая война", — говорится в расследовании.Отмечается также, что оппозиция и ее зарубежные кураторы при попытке захвата Белоруссии хотят применять тактику ВСУ в Брянской и Курской областях. Речь идет о принципе "ударил и убежал". Причем Запад не волнует, сколько мирных людей при этом погибнет, потому что "боевики — это животные, зверье без принципов, их задача — убивать всех без разбору", резюмируется в сюжете.

https://ria.ru/20241105/belorussiya-1981952784.html

https://ria.ru/20241120/belorussija-1984811794.html

https://ria.ru/20241118/lukashenko-1984373153.html

https://ria.ru/20241005/belorussiya-1976559493.html

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в мире, белоруссия, нато, вооруженные силы украины, украина, польша