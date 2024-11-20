https://ria.ru/20241120/oez-1984887268.html

Липецкие власти намерены расширить площадь особой экономической зоны

Липецкие власти намерены расширить площадь особой экономической зоны - РИА Новости, 20.11.2024

Липецкие власти намерены расширить площадь особой экономической зоны

Власти Липецкой области планируют увеличить территорию особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ), сообщил губернатор Игорь Артамонов в среду в ходе итоговой... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:55

2024-11-20T17:55

2024-11-20T17:55

липецкая область

игорь артамонов

"липецк"

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ЛИПЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области планируют увеличить территорию особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ), сообщил губернатор Игорь Артамонов в среду в ходе итоговой встречи с жителями региона. Он пояснил, что речь идет о третьей площадке ОЭЗ "Липецк", которая расположилась на территории бывшего тракторного завода. "Открытие третьей площадки ОЭЗ "Липецк" стало одним из главных событий 2024 года в экономике региона. Правительству Липецкой области удалось на федеральном уровне добиться запуска площадки экономзоны", - отметил Артамонов. Сейчас работает первый цех. Он производит детали для железнодорожных вагонов, ковши для мини-погрузчиков. В перспективе - выпуск самих погрузчиков, коммунальной техники и оборудования к ним. "Мы сегодня ведем переговоры о расширении этой зоны. Есть спрос, и мы с оптимизмом смотрим на развитие этой площадки", — отметил губернатор в ходе прямой линии. Он добавил, что резидентами третьей площадки ОЭЗ "Липецк" со всеми преференциями могут стать как российские, так и зарубежные компании. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, за последние пять лет на ОЭЗ "Липецк" запущено 45 новых производств, создано свыше 10 тысяч рабочих мест. Налоговые отчисления резидентов ОЭЗ "Липецк" выросли в пять раз - до 5,4 миллиарда рублей. По объему отгруженных товаров и объему инвестиций на душу населения - Липецкая область среди лидеров ЦФО.

https://ria.ru/20241120/natsproekt-1984801519.html

https://ria.ru/20241119/it-1984589542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, "липецк"