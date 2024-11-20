https://ria.ru/20241120/oez-1984887268.html
Липецкие власти намерены расширить площадь особой экономической зоны
Липецкие власти намерены расширить площадь особой экономической зоны - РИА Новости, 20.11.2024
Липецкие власти намерены расширить площадь особой экономической зоны
Власти Липецкой области планируют увеличить территорию особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ), сообщил губернатор Игорь Артамонов в среду в ходе итоговой... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:55
2024-11-20T17:55
2024-11-20T17:55
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области планируют увеличить территорию особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ), сообщил губернатор Игорь Артамонов в среду в ходе итоговой встречи с жителями региона. Он пояснил, что речь идет о третьей площадке ОЭЗ "Липецк", которая расположилась на территории бывшего тракторного завода. "Открытие третьей площадки ОЭЗ "Липецк" стало одним из главных событий 2024 года в экономике региона. Правительству Липецкой области удалось на федеральном уровне добиться запуска площадки экономзоны", - отметил Артамонов. Сейчас работает первый цех. Он производит детали для железнодорожных вагонов, ковши для мини-погрузчиков. В перспективе - выпуск самих погрузчиков, коммунальной техники и оборудования к ним. "Мы сегодня ведем переговоры о расширении этой зоны. Есть спрос, и мы с оптимизмом смотрим на развитие этой площадки", — отметил губернатор в ходе прямой линии. Он добавил, что резидентами третьей площадки ОЭЗ "Липецк" со всеми преференциями могут стать как российские, так и зарубежные компании. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, за последние пять лет на ОЭЗ "Липецк" запущено 45 новых производств, создано свыше 10 тысяч рабочих мест. Налоговые отчисления резидентов ОЭЗ "Липецк" выросли в пять раз - до 5,4 миллиарда рублей. По объему отгруженных товаров и объему инвестиций на душу населения - Липецкая область среди лидеров ЦФО.
https://ria.ru/20241120/natsproekt-1984801519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк"
ЛИПЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области планируют увеличить территорию особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ), сообщил губернатор Игорь Артамонов в среду в ходе итоговой встречи с жителями региона.
Он пояснил, что речь идет о третьей площадке ОЭЗ "Липецк", которая расположилась на территории бывшего тракторного завода.
"Открытие третьей площадки ОЭЗ "Липецк" стало одним из главных событий 2024 года в экономике региона. Правительству Липецкой области удалось на федеральном уровне добиться запуска площадки экономзоны", - отметил Артамонов
.
Сейчас работает первый цех. Он производит детали для железнодорожных вагонов, ковши для мини-погрузчиков. В перспективе - выпуск самих погрузчиков, коммунальной техники и оборудования к ним.
"Мы сегодня ведем переговоры о расширении этой зоны. Есть спрос, и мы с оптимизмом смотрим на развитие этой площадки", — отметил губернатор в ходе прямой линии.
Он добавил, что резидентами третьей площадки ОЭЗ "Липецк" со всеми преференциями могут стать как российские, так и зарубежные компании.
Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, за последние пять лет на ОЭЗ "Липецк" запущено 45 новых производств, создано свыше 10 тысяч рабочих мест. Налоговые отчисления резидентов ОЭЗ "Липецк" выросли в пять раз - до 5,4 миллиарда рублей. По объему отгруженных товаров и объему инвестиций на душу населения - Липецкая область среди лидеров ЦФО.