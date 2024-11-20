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При украинском обстреле Белгородской области пострадал подросток - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:35 20.11.2024 (обновлено: 20:49 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/obstrel-1984908997.html
При украинском обстреле Белгородской области пострадал подросток
При украинском обстреле Белгородской области пострадал подросток - РИА Новости, 20.11.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадал подросток
Пятнадцатилетняя девочка получила травму в результате атаки украинского дрона в селе Стригуны Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T20:35
2024-11-20T20:49
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
украина
вячеслав гладков
харьковская область
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БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетняя девочка получила травму в результате атаки украинского дрона в селе Стригуны Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее в среду глава региона информировал, что село Стригуны Борисовского района подверглось атакам трёх беспилотников. В результате атак повреждено остекление в частном домовладении. О пострадавших не сообщалось."Уточнённая информация о последствиях атак беспилотников в селе Стригуны Борисовского района. В детскую областную клиническую больницу родители привезли 15-летнюю девочку, получившую в результате атаки одного из беспилотников закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и ушиб коленного сустава", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что пострадавшая была госпитализирована.Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, украина, вячеслав гладков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина, Вячеслав Гладков, Харьковская область
При украинском обстреле Белгородской области пострадал подросток

При украинском обстреле в селе Стригуны Белгородской области пострадал подросток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетняя девочка получила травму в результате атаки украинского дрона в селе Стригуны Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в среду глава региона информировал, что село Стригуны Борисовского района подверглось атакам трёх беспилотников. В результате атак повреждено остекление в частном домовладении. О пострадавших не сообщалось.
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"Уточнённая информация о последствиях атак беспилотников в селе Стригуны Борисовского района. В детскую областную клиническую больницу родители привезли 15-летнюю девочку, получившую в результате атаки одного из беспилотников закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и ушиб коленного сустава", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что пострадавшая была госпитализирована.
Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраинаВячеслав ГладковХарьковская область
 
 
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