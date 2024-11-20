https://ria.ru/20241120/obstrel-1984908997.html

При украинском обстреле Белгородской области пострадал подросток

При украинском обстреле Белгородской области пострадал подросток - РИА Новости, 20.11.2024

При украинском обстреле Белгородской области пострадал подросток

Пятнадцатилетняя девочка получила травму в результате атаки украинского дрона в селе Стригуны Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T20:35

2024-11-20T20:35

2024-11-20T20:49

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетняя девочка получила травму в результате атаки украинского дрона в селе Стригуны Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее в среду глава региона информировал, что село Стригуны Борисовского района подверглось атакам трёх беспилотников. В результате атак повреждено остекление в частном домовладении. О пострадавших не сообщалось."Уточнённая информация о последствиях атак беспилотников в селе Стригуны Борисовского района. В детскую областную клиническую больницу родители привезли 15-летнюю девочку, получившую в результате атаки одного из беспилотников закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и ушиб коленного сустава", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что пострадавшая была госпитализирована.Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, украина, вячеслав гладков, харьковская область