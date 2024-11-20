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"На пределе": солдаты ВСУ рассказали, что происходит на фронте - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/nyt-1984914643.html
"На пределе": солдаты ВСУ рассказали, что происходит на фронте
"На пределе": солдаты ВСУ рассказали, что происходит на фронте - РИА Новости, 20.11.2024
"На пределе": солдаты ВСУ рассказали, что происходит на фронте
Каждая новая зима на фронте становится еще более непереносимой для украинцев, рассказали военные ВСУ корреспонденту New York Times. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T22:07
2024-11-20T22:07
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Каждая новая зима на фронте становится еще более непереносимой для украинцев, рассказали военные ВСУ корреспонденту New York Times."Мы на пределе, — передает издание слова капитана ВСУ по имени Вячеслав. — Бригады, которые воюют уже долгое время, просто измотаны"."Это просто беспощадно: 24/7", — высказался еще один военный, старший сержант Василь.По данным издания, помимо нехватки личного состава, Украина испытывает нехватку оружия средней и большой дальности. Многие солдаты на фронте отметили снижение интенсивности артиллерийского огня ВСУ, в том числе из HIMARS.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. Они также взяли под контроль населенные пункты Кременная Балка, Степановка, Вознесенка и Ровнополь, а также село Волченка.
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984906596.html
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в мире, украина, донбасс, селидово, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Селидово, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
"На пределе": солдаты ВСУ рассказали, что происходит на фронте

NYT: солдаты ВСУ рассказали, что воюют на пределе

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Каждая новая зима на фронте становится еще более непереносимой для украинцев, рассказали военные ВСУ корреспонденту New York Times.
"Мы на пределе, — передает издание слова капитана ВСУ по имени Вячеслав. — Бригады, которые воюют уже долгое время, просто измотаны".
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"Это просто беспощадно: 24/7", — высказался еще один военный, старший сержант Василь.
По данным издания, помимо нехватки личного состава, Украина испытывает нехватку оружия средней и большой дальности. Многие солдаты на фронте отметили снижение интенсивности артиллерийского огня ВСУ, в том числе из HIMARS.
ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. Они также взяли под контроль населенные пункты Кременная Балка, Степановка, Вознесенка и Ровнополь, а также село Волченка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассСелидовоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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