https://ria.ru/20241120/nyt-1984914643.html
"На пределе": солдаты ВСУ рассказали, что происходит на фронте
"На пределе": солдаты ВСУ рассказали, что происходит на фронте - РИА Новости, 20.11.2024
"На пределе": солдаты ВСУ рассказали, что происходит на фронте
Каждая новая зима на фронте становится еще более непереносимой для украинцев, рассказали военные ВСУ корреспонденту New York Times. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T22:07
2024-11-20T22:07
2024-11-20T22:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
селидово
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_116095edea11ad59fd07a324f0f7d7aa.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Каждая новая зима на фронте становится еще более непереносимой для украинцев, рассказали военные ВСУ корреспонденту New York Times."Мы на пределе, — передает издание слова капитана ВСУ по имени Вячеслав. — Бригады, которые воюют уже долгое время, просто измотаны"."Это просто беспощадно: 24/7", — высказался еще один военный, старший сержант Василь.По данным издания, помимо нехватки личного состава, Украина испытывает нехватку оружия средней и большой дальности. Многие солдаты на фронте отметили снижение интенсивности артиллерийского огня ВСУ, в том числе из HIMARS.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. Они также взяли под контроль населенные пункты Кременная Балка, Степановка, Вознесенка и Ровнополь, а также село Волченка.
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984906596.html
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984901564.html
украина
донбасс
селидово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f21e1fb3be0ed20f28e423c2cc333137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, селидово, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Селидово, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
"На пределе": солдаты ВСУ рассказали, что происходит на фронте
NYT: солдаты ВСУ рассказали, что воюют на пределе