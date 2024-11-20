https://ria.ru/20241120/nyt-1984914643.html

"На пределе": солдаты ВСУ рассказали, что происходит на фронте

"На пределе": солдаты ВСУ рассказали, что происходит на фронте - РИА Новости, 20.11.2024

"На пределе": солдаты ВСУ рассказали, что происходит на фронте

Каждая новая зима на фронте становится еще более непереносимой для украинцев, рассказали военные ВСУ корреспонденту New York Times. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T22:07

2024-11-20T22:07

2024-11-20T22:07

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Каждая новая зима на фронте становится еще более непереносимой для украинцев, рассказали военные ВСУ корреспонденту New York Times."Мы на пределе, — передает издание слова капитана ВСУ по имени Вячеслав. — Бригады, которые воюют уже долгое время, просто измотаны"."Это просто беспощадно: 24/7", — высказался еще один военный, старший сержант Василь.По данным издания, помимо нехватки личного состава, Украина испытывает нехватку оружия средней и большой дальности. Многие солдаты на фронте отметили снижение интенсивности артиллерийского огня ВСУ, в том числе из HIMARS.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. Они также взяли под контроль населенные пункты Кременная Балка, Степановка, Вознесенка и Ровнополь, а также село Волченка.

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984906596.html

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в мире, украина, донбасс, селидово, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность