https://ria.ru/20241120/nyt-1984823759.html

В ВСУ рассказали, что произошло с их системами HIMARS

В ВСУ рассказали, что произошло с их системами HIMARS - РИА Новости, 20.11.2024

В ВСУ рассказали, что произошло с их системами HIMARS

Американские РСЗО HIMARS почти пропали с украинского фронта, пишет The New York Times со ссылкой на солдат ВСУ. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:15

2024-11-20T14:15

2024-11-20T23:30

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американские РСЗО HIMARS почти пропали с украинского фронта, пишет The New York Times со ссылкой на солдат ВСУ."Я уже почти не слышу их — ракетные системы HIMARS. Они практически пропали", — рассказал журналистам военный.Как указали обозреватели, военнослужащие ВСУ сообщают о заметном снижении артиллерийских обстрелов с украинской стороны в последние недели, в том числе американскими реактивными системами залпового огня.Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Гуляйполя в Запорожской области. По его словам, установку уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" на трассе во время передислокации колонны ВСУ.

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в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, рсзо himars, украина