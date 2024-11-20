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В ГД предложат снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - РИА Новости, 20.11.2024
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https://ria.ru/20241120/nedvizhimost-1984721084.html
В ГД предложат снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ
В ГД предложат снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - РИА Новости, 20.11.2024
В ГД предложат снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым вносят в Думу законопроект, предусматривающий снижение с пяти до трех... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T00:13
2024-11-20T00:13
ярослав нилов
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым вносят в Думу законопроект, предусматривающий снижение с пяти до трех лет срок владения недвижимым имуществом, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от его продажи, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время доходы от продажи объекта недвижимости освобождаются от налогообложения, если он находился в собственности у налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения имуществом - пяти лет. При этом минимальный срок может составлять три года, если право собственности на недвижимое имущество получено физлицом в порядке наследования или по договору дарения от его члена семьи или близкого родственника, в результате приватизации, плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. При этом в собственности у гражданина на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество не должно находиться иного жилого помещения. При применении данного условия не учитывается недвижимое имущество, приобретенное данным лицом или его супругом в течение 90 дней до даты госрегистрации права собственности на проданное имущество. "Предлагается установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества три года, в случае, если право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, такой срок составит один год, а в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 2171 Налогового кодекса Российской Федерации - два года", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По словам Нилова, в настоящее время многие граждане, чтобы сэкономить и не платить подоходный налог от продажи квартиры, ждут положенного по НК РФ пятилетнего срока ее нахождения в собственности. Или если недвижимость получена, например, в порядке наследования или по договору дарения - нужно ждать три года для ее продажи без уплаты НДФЛ. При этом страдает трудовая мобильность населения, а средства от продажи недвижимости и приобретения нового жилья идут в экономику с задержкой.
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ярослав нилов, россия, госдума рф
Ярослав Нилов, Россия, Госдума РФ
В ГД предложат снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ

В ГД внесут проект о снижении срока владения недвижимостью для продажи без НДФЛ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым вносят в Думу законопроект, предусматривающий снижение с пяти до трех лет срок владения недвижимым имуществом, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от его продажи, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время доходы от продажи объекта недвижимости освобождаются от налогообложения, если он находился в собственности у налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения имуществом - пяти лет. При этом минимальный срок может составлять три года, если право собственности на недвижимое имущество получено физлицом в порядке наследования или по договору дарения от его члена семьи или близкого родственника, в результате приватизации, плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. При этом в собственности у гражданина на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество не должно находиться иного жилого помещения. При применении данного условия не учитывается недвижимое имущество, приобретенное данным лицом или его супругом в течение 90 дней до даты госрегистрации права собственности на проданное имущество.
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"Предлагается установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества три года, в случае, если право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, такой срок составит один год, а в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 2171 Налогового кодекса Российской Федерации - два года", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
По словам Нилова, в настоящее время многие граждане, чтобы сэкономить и не платить подоходный налог от продажи квартиры, ждут положенного по НК РФ пятилетнего срока ее нахождения в собственности. Или если недвижимость получена, например, в порядке наследования или по договору дарения - нужно ждать три года для ее продажи без уплаты НДФЛ. При этом страдает трудовая мобильность населения, а средства от продажи недвижимости и приобретения нового жилья идут в экономику с задержкой.
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