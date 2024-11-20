https://ria.ru/20241120/nbu-1984901083.html

На Украине ужесточили правила покупки иностранных акций и вывода дивидендов

На Украине ужесточили правила покупки иностранных акций и вывода дивидендов - РИА Новости, 20.11.2024

На Украине ужесточили правила покупки иностранных акций и вывода дивидендов

Национальный банк Украины (НБУ) запретил предоставлять валютные кредиты на покупку иностранных ценных бумаг и сильнее ограничил вывод дивидендов из страны,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T19:09

2024-11-20T19:09

2024-11-20T19:09

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) запретил предоставлять валютные кредиты на покупку иностранных ценных бумаг и сильнее ограничил вывод дивидендов из страны, сообщает местное издание "Страна.ua". "С сегодняшнего дня, 20 ноября, Нацбанк своим постановлением №136 ужесточил два правила вывода капитала с Украины. НБУ запретил покупать иностранные ценные бумаги и сильнее ограничил вывод дивидендов из Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как поясняет "Страна.ua", украинским банкам запретили предоставлять валютные кредиты на покупку ценных бумаг, номинированных в инвалюте, речь идет об иностранных акциях, облигациях. Если такие кредиты уже оформлены - перечислять уже выделенные средства на покупку таких ценных бумаг. По данным издания, в мае 2024 года регулятор позволил вывод в ограниченном объеме только новых дивидендов, насчитанных с 1 января этого года, и только в размере не более 1 миллиона евро в месяц (либо эквивалент в другой валюте). Теперь же НБУ сохранил это условие, но добавил к нему два дополнительных. Предприятию, выводящему дивиденды, должно быть не менее 12 месяцев с момента регистрации. Инвестор, который выводит дивиденды за границу, должен владеть украинской компанией не менее 6 месяцев. "Нацбанк объяснил ужесточения тем, что зафиксировал обход своих ограничений. Банкиры говорят, что бизнес шел на открытие новых компаний под вывод дивидендов, потому и появилось новое требование по продолжительности работы предприятий, выводящих капиталы", - добавили в издании. Вместе с этим НБУ, как утверждается, немного упростил требования к оплате импортных контрактов, что на время конфликта позволяется только для товаров, поставленных после 23 февраля 2021 года. Сейчас же регулятор разрешает оплачивать любые заграничные поставки без ограничения сроков, если к сделке привлечены иностранные экспортно-кредитные агентства, иностранные банки с их поручительствами. Как пишет издавние, бизнесу позволили оплатить долги по старым поставкам, но не все сразу, а поэтапно - не более 10% просроченного долга ежемесячно. Также регулятор разрешил украинским компаниям свободно проводить валютные расчеты в рамках программ международной технической помощи или приграничного сотрудничества в пользу любых стран мира. Ранее это позволялось только для стран Европейского Союза, подчеркивает издание.

https://ria.ru/20241120/merkuris-1984864236.html

https://ria.ru/20241120/rada-1984857202.html

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