https://ria.ru/20241120/natsproekt-1984801519.html
Липецкая область присоединится к новому нацпроекту в 2025 году
Липецкая область присоединится к новому нацпроекту в 2025 году - РИА Новости, 20.11.2024
Липецкая область присоединится к новому нацпроекту в 2025 году
В 2025 году Липецкая область присоединится к участию в новом национальном проекте "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщил... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:59
2024-11-20T12:59
2024-11-20T12:59
липецкая область
игорь артамонов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63dd8f99e234919e44250cc28bb70385.jpg
ЛИПЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. В 2025 году Липецкая область присоединится к участию в новом национальном проекте "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. Глава региона считает, что в Липецкой области – прогрессивное и инновационное сельское хозяйство, для которого нужны кадры. Власти региона надеются решить эту проблему с помощью федеральной программы "Кадры в АПК", реализация которой будет осуществляться в рамках нового национального проекта. По словам Артамонова, уже запланированы средства на 2025 год под создание в области большой сети агроклассов. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время в области уже работает 18 специализированных классов с сельскохозяйственным уклоном, а также создан агрокванториум, оборудованный современной техникой. "В ближайшие пять лет рассчитываем открыть в регионе 270 агроклассов. И обязательно продолжим взаимодействие с Минсельхозом по реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий", чтобы молодые аграрии жили в современных благоустроенных селах", - резюмировал Артамонов.
https://ria.ru/20241119/biblioteki-1984629845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Липецкая область, Игорь Артамонов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
ЛИПЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. В 2025 году Липецкая область присоединится к участию в новом национальном проекте "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
Глава региона считает, что в Липецкой области – прогрессивное и инновационное сельское хозяйство, для которого нужны кадры. Власти региона надеются решить эту проблему с помощью федеральной программы "Кадры в АПК", реализация которой будет осуществляться в рамках нового национального проекта.
По словам Артамонова, уже запланированы средства на 2025 год под создание в области большой сети агроклассов. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время в области уже работает 18 специализированных классов с сельскохозяйственным уклоном, а также создан агрокванториум, оборудованный современной техникой.
"В ближайшие пять лет рассчитываем открыть в регионе 270 агроклассов. И обязательно продолжим взаимодействие с Минсельхозом
по реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий", чтобы молодые аграрии жили в современных благоустроенных селах", - резюмировал Артамонов.