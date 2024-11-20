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Липецкая область присоединится к новому нацпроекту в 2025 году - РИА Новости, 20.11.2024
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Липецкая область
 
12:59 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/natsproekt-1984801519.html
Липецкая область присоединится к новому нацпроекту в 2025 году
Липецкая область присоединится к новому нацпроекту в 2025 году - РИА Новости, 20.11.2024
Липецкая область присоединится к новому нацпроекту в 2025 году
В 2025 году Липецкая область присоединится к участию в новом национальном проекте "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщил... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:59
2024-11-20T12:59
липецкая область
игорь артамонов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ЛИПЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. В 2025 году Липецкая область присоединится к участию в новом национальном проекте "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. Глава региона считает, что в Липецкой области – прогрессивное и инновационное сельское хозяйство, для которого нужны кадры. Власти региона надеются решить эту проблему с помощью федеральной программы "Кадры в АПК", реализация которой будет осуществляться в рамках нового национального проекта. По словам Артамонова, уже запланированы средства на 2025 год под создание в области большой сети агроклассов. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время в области уже работает 18 специализированных классов с сельскохозяйственным уклоном, а также создан агрокванториум, оборудованный современной техникой. "В ближайшие пять лет рассчитываем открыть в регионе 270 агроклассов. И обязательно продолжим взаимодействие с Минсельхозом по реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий", чтобы молодые аграрии жили в современных благоустроенных селах", - резюмировал Артамонов.
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игорь артамонов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Липецкая область, Игорь Артамонов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)

Липецкая область присоединится к новому нацпроекту в 2025 году

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. В 2025 году Липецкая область присоединится к участию в новом национальном проекте "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
Глава региона считает, что в Липецкой области – прогрессивное и инновационное сельское хозяйство, для которого нужны кадры. Власти региона надеются решить эту проблему с помощью федеральной программы "Кадры в АПК", реализация которой будет осуществляться в рамках нового национального проекта.
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По словам Артамонова, уже запланированы средства на 2025 год под создание в области большой сети агроклассов. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время в области уже работает 18 специализированных классов с сельскохозяйственным уклоном, а также создан агрокванториум, оборудованный современной техникой.
"В ближайшие пять лет рассчитываем открыть в регионе 270 агроклассов. И обязательно продолжим взаимодействие с Минсельхозом по реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий", чтобы молодые аграрии жили в современных благоустроенных селах", - резюмировал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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