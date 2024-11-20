https://ria.ru/20241120/natsproekt-1984801519.html

Липецкая область присоединится к новому нацпроекту в 2025 году

Липецкая область присоединится к новому нацпроекту в 2025 году - РИА Новости, 20.11.2024

Липецкая область присоединится к новому нацпроекту в 2025 году

В 2025 году Липецкая область присоединится к участию в новом национальном проекте "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщил... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:59

2024-11-20T12:59

2024-11-20T12:59

липецкая область

игорь артамонов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63dd8f99e234919e44250cc28bb70385.jpg

ЛИПЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. В 2025 году Липецкая область присоединится к участию в новом национальном проекте "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. Глава региона считает, что в Липецкой области – прогрессивное и инновационное сельское хозяйство, для которого нужны кадры. Власти региона надеются решить эту проблему с помощью федеральной программы "Кадры в АПК", реализация которой будет осуществляться в рамках нового национального проекта. По словам Артамонова, уже запланированы средства на 2025 год под создание в области большой сети агроклассов. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время в области уже работает 18 специализированных классов с сельскохозяйственным уклоном, а также создан агрокванториум, оборудованный современной техникой. "В ближайшие пять лет рассчитываем открыть в регионе 270 агроклассов. И обязательно продолжим взаимодействие с Минсельхозом по реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий", чтобы молодые аграрии жили в современных благоустроенных селах", - резюмировал Артамонов.

https://ria.ru/20241119/biblioteki-1984629845.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)