https://ria.ru/20241120/nato-1984921076.html

HS: НАТО начнет мониторить подводную инфраструктуру в Балтийском море

HS: НАТО начнет мониторить подводную инфраструктуру в Балтийском море - РИА Новости, 20.11.2024

HS: НАТО начнет мониторить подводную инфраструктуру в Балтийском море

НАТО с декабря начнет мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря на базе созданного в Финляндии морского центра альянса, сообщает в среду газета... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T23:55

2024-11-20T23:55

2024-11-20T23:55

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. НАТО с декабря начнет мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря на базе созданного в Финляндии морского центра альянса, сообщает в среду газета Helsingin Sanomat. "Норвежский командующий Пол Братбак представил модель работы центра CUI (морской центр НАТО по безопасности критической подводной инфраструктуры - ред.) финским и международным СМИ в среду в Турку. Он подчеркнул, что работа центра находится на начальной стадии, поскольку он начал свою работу только в мае", - говорится в материале. Как отмечает издание, мониторинг подводной инфраструктуры будет осуществляться с помощью программного обеспечения, которое объединяет данные автоматической идентификационной системы (AIS), которая записывает информацию о местоположении судов, снимки со спутников и датчики трубопроводов. Датчики размещаются на нефте- и газопроводах, на кабелях связи их нет, добавляет газета. По словам норвежского командующего морским центром НАТО, первая версия программного обеспечения будет доступна в декабре. Финские военно-морские силы уточнили, что презентация программного обеспечения по защите подводной инфраструктуры не связана с повреждениями кабелей связи в Балтийском море, сообщает издание. Финская компания-оператор Cinia Oy в понедельник сообщила, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование. Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование.

https://ria.ru/20241120/more-1984909402.html

https://ria.ru/20241120/kabel-1984864768.html

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