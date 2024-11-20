https://ria.ru/20241120/nastavniki-1984801896.html

В ГД предложили закрепить наставников за талантливой молодежью

В ГД предложили закрепить наставников за талантливой молодежью - РИА Новости, 20.11.2024

В ГД предложили закрепить наставников за талантливой молодежью

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение к заместителю председателя правительства... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:00

2024-11-20T13:00

2024-11-20T13:09

общество

яна лантратова

дмитрий чернышенко

госдума рф

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением закрепить за талантливой молодежью известных наставников в рамках реализации программы "Наставник для будущего", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается к 2026 году реализовать программу "Наставник для будущего", в рамках которой каждый ребенок, попавший в ГИР (государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности), получит персонального наставника из числа известных российских ученых, деятелей искусства, политиков и управленцев", - сказано в обращении. В документе сообщается, что в обязанности наставников могут входить персональные консультации по вопросам личностного роста и профессиональной ориентации, помощь в поиске стажировок и практик, поддержка в формировании персонального образовательного и профессионального пути одаренного ребенка. Кроме того, в целях оценки эффективности государственных мер поддержки одаренных детей предлагается организовать и вести мониторинг профессиональной деятельности каждого ребенка, попавшего в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР), на протяжении 10 лет после получения среднего общего образования. Лантратова отмечает, что в настоящий момент сопровождение одаренных детей имеет недостаточно персонализированный характер, что является серьезным недостатком, так как приоритет отдается относительно массовым образовательным и профориентационным мероприятиям, которые не учитывают специфику каждого отдельного ребенка. А, по ее мнению, в подростковый период несовершеннолетним особенно важно взаимодействие со взрослым, который являлся бы для них примером для подражания и нравственным авторитетом.

https://ria.ru/20241114/zanyatost-1983701809.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, яна лантратова, дмитрий чернышенко, госдума рф