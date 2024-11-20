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В ГД предложили закрепить наставников за талантливой молодежью - РИА Новости, 20.11.2024
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13:00 20.11.2024 (обновлено: 13:09 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/nastavniki-1984801896.html
В ГД предложили закрепить наставников за талантливой молодежью
В ГД предложили закрепить наставников за талантливой молодежью - РИА Новости, 20.11.2024
В ГД предложили закрепить наставников за талантливой молодежью
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение к заместителю председателя правительства... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:00
2024-11-20T13:09
общество
яна лантратова
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением закрепить за талантливой молодежью известных наставников в рамках реализации программы "Наставник для будущего", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается к 2026 году реализовать программу "Наставник для будущего", в рамках которой каждый ребенок, попавший в ГИР (государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности), получит персонального наставника из числа известных российских ученых, деятелей искусства, политиков и управленцев", - сказано в обращении. В документе сообщается, что в обязанности наставников могут входить персональные консультации по вопросам личностного роста и профессиональной ориентации, помощь в поиске стажировок и практик, поддержка в формировании персонального образовательного и профессионального пути одаренного ребенка. Кроме того, в целях оценки эффективности государственных мер поддержки одаренных детей предлагается организовать и вести мониторинг профессиональной деятельности каждого ребенка, попавшего в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР), на протяжении 10 лет после получения среднего общего образования. Лантратова отмечает, что в настоящий момент сопровождение одаренных детей имеет недостаточно персонализированный характер, что является серьезным недостатком, так как приоритет отдается относительно массовым образовательным и профориентационным мероприятиям, которые не учитывают специфику каждого отдельного ребенка. А, по ее мнению, в подростковый период несовершеннолетним особенно важно взаимодействие со взрослым, который являлся бы для них примером для подражания и нравственным авторитетом.
https://ria.ru/20241114/zanyatost-1983701809.html
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общество, яна лантратова, дмитрий чернышенко, госдума рф
Общество, Яна Лантратова, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ
В ГД предложили закрепить наставников за талантливой молодежью

В ГД предложили закрепить известных наставников за талантливой молодежью

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением закрепить за талантливой молодежью известных наставников в рамках реализации программы "Наставник для будущего", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается к 2026 году реализовать программу "Наставник для будущего", в рамках которой каждый ребенок, попавший в ГИР (государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности), получит персонального наставника из числа известных российских ученых, деятелей искусства, политиков и управленцев", - сказано в обращении.
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В документе сообщается, что в обязанности наставников могут входить персональные консультации по вопросам личностного роста и профессиональной ориентации, помощь в поиске стажировок и практик, поддержка в формировании персонального образовательного и профессионального пути одаренного ребенка.
Кроме того, в целях оценки эффективности государственных мер поддержки одаренных детей предлагается организовать и вести мониторинг профессиональной деятельности каждого ребенка, попавшего в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР), на протяжении 10 лет после получения среднего общего образования.
Лантратова отмечает, что в настоящий момент сопровождение одаренных детей имеет недостаточно персонализированный характер, что является серьезным недостатком, так как приоритет отдается относительно массовым образовательным и профориентационным мероприятиям, которые не учитывают специфику каждого отдельного ребенка. А, по ее мнению, в подростковый период несовершеннолетним особенно важно взаимодействие со взрослым, который являлся бы для них примером для подражания и нравственным авторитетом.
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ОбществоЯна ЛантратоваДмитрий ЧернышенкоГосдума РФ
 
 
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