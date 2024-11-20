Рейтинг@Mail.ru
Красноярский край вошел в число победителей конкурса "Наставничество" - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/nastavnichestvo-1984744140.html
Красноярский край вошел в число победителей конкурса "Наставничество"
Красноярский край вошел в число победителей конкурса "Наставничество" - РИА Новости, 20.11.2024
Красноярский край вошел в число победителей конкурса "Наставничество"
Двое представителей Красноярского края стали финалистами конкурса "Наставничество" президентской платформы "Россия – страна возможностей", также в финал вошли... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:57
2024-11-20T08:57
красноярский край
красноярскэнергосбыт
россия
сосновоборск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143071_33:0:3674:2048_1920x0_80_0_0_1be2a4e6f1dceffca49500d387e03a45.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 ноя - РИА Новости. Двое представителей Красноярского края стали финалистами конкурса "Наставничество" президентской платформы "Россия – страна возможностей", также в финал вошли три краевые практики, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Подведены итоги нового конкурса "Наставничество" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Победу одержали 50 талантливых наставников и 50 лучших практик наставничества из 44 регионов России. В числе лидеров два наставника и три практики из Красноярского края", - говорится в сообщении. В направлении "Наставник года" от Красноярского края победили заведующий отделением анестезиологии-реанимации, руководитель службы лечения боли в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи Олег Корольков и супервайзер в ООО "Штурвал" Анна Шопот. "Каждый год в отделение анестезиологии-реанимации приходит новая волна молодых специалистов. Олег Корольков становится их незаменимым наставником, служит примером для всего отдела, вдохновляя коллег на постоянное совершенствование", - отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, вторая финалистка от региона Анна Шопот стала наставником для двух сестер из детского дома в 2022 году и готовит документы для оформления постоянной опеки. Отмечается, что более чем за два года практики девочки стали самостоятельными и открытыми, у них появилось доверие к окружающим, а также раскрылись таланты в творчестве. Лучшими практиками наставничества от края стали проекты ПАО "Красноярскэнергосбыт", Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства и детского сада №9 города Сосновоборска. "В первый сезон на конкурс поступило более 24 тысяч заявок из всех регионов России. Уверен, что значимость наставничества и меры поддержки этой темы, разработанные в Год педагога и наставника, будут актуальны всегда. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" не только создает базу эффективных практик, но и развивает движение наставников всей страны", – отметил исполнительный директор АНО "Россия – страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин. По итогам отбора 100 победителей представят свои регионы на "Фестивале наставников" в декабре.
https://ria.ru/20240530/nastavnichestvo-1949528416.html
https://ria.ru/20241113/krasnoyarsk-1983460619.html
красноярский край
россия
сосновоборск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143071_488:0:3219:2048_1920x0_80_0_0_288c92422b9c4f5e3568a8486dc183d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, красноярскэнергосбыт, россия, сосновоборск
Красноярский край, Красноярскэнергосбыт, Россия, Сосновоборск
Красноярский край вошел в число победителей конкурса "Наставничество"

Красноярский край — в числе победителей всероссийского конкурса "Наставничество"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 20 ноя - РИА Новости. Двое представителей Красноярского края стали финалистами конкурса "Наставничество" президентской платформы "Россия – страна возможностей", также в финал вошли три краевые практики, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Подведены итоги нового конкурса "Наставничество" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Победу одержали 50 талантливых наставников и 50 лучших практик наставничества из 44 регионов России. В числе лидеров два наставника и три практики из Красноярского края", - говорится в сообщении.
Ученики центра подготовки будущих специалистов Первоуральского новотрубного завода, входящего в Группу ЧТПЗ. - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Наставничество: славное прошлое, перспективное настоящее
30 мая, 22:38
В направлении "Наставник года" от Красноярского края победили заведующий отделением анестезиологии-реанимации, руководитель службы лечения боли в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи Олег Корольков и супервайзер в ООО "Штурвал" Анна Шопот.
"Каждый год в отделение анестезиологии-реанимации приходит новая волна молодых специалистов. Олег Корольков становится их незаменимым наставником, служит примером для всего отдела, вдохновляя коллег на постоянное совершенствование", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, вторая финалистка от региона Анна Шопот стала наставником для двух сестер из детского дома в 2022 году и готовит документы для оформления постоянной опеки. Отмечается, что более чем за два года практики девочки стали самостоятельными и открытыми, у них появилось доверие к окружающим, а также раскрылись таланты в творчестве.
Лучшими практиками наставничества от края стали проекты ПАО "Красноярскэнергосбыт", Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства и детского сада №9 города Сосновоборска.
"В первый сезон на конкурс поступило более 24 тысяч заявок из всех регионов России. Уверен, что значимость наставничества и меры поддержки этой темы, разработанные в Год педагога и наставника, будут актуальны всегда. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" не только создает базу эффективных практик, но и развивает движение наставников всей страны", – отметил исполнительный директор АНО "Россия – страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.
По итогам отбора 100 победителей представят свои регионы на "Фестивале наставников" в декабре.
Фестиваль профессий в Красноярске - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Красноярске открылся большой фестиваль профессий для школьников
13 ноября, 11:29
 
Красноярский крайКрасноярскэнергосбытРоссияСосновоборск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала