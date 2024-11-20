https://ria.ru/20241120/nastavnichestvo-1984744140.html

Красноярский край вошел в число победителей конкурса "Наставничество"

Красноярский край вошел в число победителей конкурса "Наставничество" - РИА Новости, 20.11.2024

Красноярский край вошел в число победителей конкурса "Наставничество"

Двое представителей Красноярского края стали финалистами конкурса "Наставничество" президентской платформы "Россия – страна возможностей", также в финал вошли... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T08:57

2024-11-20T08:57

2024-11-20T08:57

красноярский край

красноярскэнергосбыт

россия

сосновоборск

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КРАСНОЯРСК, 20 ноя - РИА Новости. Двое представителей Красноярского края стали финалистами конкурса "Наставничество" президентской платформы "Россия – страна возможностей", также в финал вошли три краевые практики, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Подведены итоги нового конкурса "Наставничество" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Победу одержали 50 талантливых наставников и 50 лучших практик наставничества из 44 регионов России. В числе лидеров два наставника и три практики из Красноярского края", - говорится в сообщении. В направлении "Наставник года" от Красноярского края победили заведующий отделением анестезиологии-реанимации, руководитель службы лечения боли в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи Олег Корольков и супервайзер в ООО "Штурвал" Анна Шопот. "Каждый год в отделение анестезиологии-реанимации приходит новая волна молодых специалистов. Олег Корольков становится их незаменимым наставником, служит примером для всего отдела, вдохновляя коллег на постоянное совершенствование", - отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, вторая финалистка от региона Анна Шопот стала наставником для двух сестер из детского дома в 2022 году и готовит документы для оформления постоянной опеки. Отмечается, что более чем за два года практики девочки стали самостоятельными и открытыми, у них появилось доверие к окружающим, а также раскрылись таланты в творчестве. Лучшими практиками наставничества от края стали проекты ПАО "Красноярскэнергосбыт", Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства и детского сада №9 города Сосновоборска. "В первый сезон на конкурс поступило более 24 тысяч заявок из всех регионов России. Уверен, что значимость наставничества и меры поддержки этой темы, разработанные в Год педагога и наставника, будут актуальны всегда. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" не только создает базу эффективных практик, но и развивает движение наставников всей страны", – отметил исполнительный директор АНО "Россия – страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин. По итогам отбора 100 победителей представят свои регионы на "Фестивале наставников" в декабре.

https://ria.ru/20240530/nastavnichestvo-1949528416.html

https://ria.ru/20241113/krasnoyarsk-1983460619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красноярский край, красноярскэнергосбыт, россия, сосновоборск