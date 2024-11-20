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Свыше 191 тысячи тонн мяса птицы произвели предприятия Подмосковья - РИА Новости, 20.11.2024
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Новости Подмосковья
 
12:36 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/myaso-1984796159.html
Свыше 191 тысячи тонн мяса птицы произвели предприятия Подмосковья
Свыше 191 тысячи тонн мяса птицы произвели предприятия Подмосковья - РИА Новости, 20.11.2024
Свыше 191 тысячи тонн мяса птицы произвели предприятия Подмосковья
Производители Подмосковья выпустили 191,5 тысячи тонн мяса птицы с января по сентябрь этого года, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:36
2024-11-20T12:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
мясо
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Производители Подмосковья выпустили 191,5 тысячи тонн мяса птицы с января по сентябрь этого года, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 11,2%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что крупнейшим производителем в данной отрасли является предприятие из городского округа Наро-Фоминск, его производственная мощность составляет более 73 тысяч тонн в год и свыше 100 наименований ассортимента выпускаемой продукции. За девять месяцев хозяйство птицефабрики произвело 52,5 тысячи тонн птицы, что составляет 27,4% от общего произведенного объема данного вида продукции в Подмосковье. Вся птица перерабатывается в готовое мясо и полуфабрикаты, среди которых: котлеты, колбаски для жарки, шашлыки и другие мясные деликатесы.
https://ria.ru/20241119/podmoskove-1984686942.html
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московская область (подмосковье), наро-фоминск, мясо
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Мясо

Свыше 191 тысячи тонн мяса птицы произвели предприятия Подмосковья

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМясо птицы
Мясо птицы - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мясо птицы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Производители Подмосковья выпустили 191,5 тысячи тонн мяса птицы с января по сентябрь этого года, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 11,2%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что крупнейшим производителем в данной отрасли является предприятие из городского округа Наро-Фоминск, его производственная мощность составляет более 73 тысяч тонн в год и свыше 100 наименований ассортимента выпускаемой продукции.
За девять месяцев хозяйство птицефабрики произвело 52,5 тысячи тонн птицы, что составляет 27,4% от общего произведенного объема данного вида продукции в Подмосковье.
Вся птица перерабатывается в готовое мясо и полуфабрикаты, среди которых: котлеты, колбаски для жарки, шашлыки и другие мясные деликатесы.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Наро-ФоминскМясо
 
 
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