https://ria.ru/20241120/mvd-1984909990.html
МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх Linked Squad
МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх Linked Squad - РИА Новости, 20.11.2024
МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх Linked Squad
МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх студии Linked Squad, рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T20:43
2024-11-20T20:43
2024-11-20T20:43
яна лантратова
госдума рф
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх студии Linked Squad, рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова. Лантратова рассказала, что ранее направила запросы "в профильные инстанции", причем "ответы получила разные". "МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх студии Linked Squad", - написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, проверка игр еще продолжается. "Расскажу подробнее об игре, о которой идет речь: Schoolboy Runaway. Она популярна среди детей. По сюжету российский ребенок Андрей должен сбежать от родителей, заставляющих его делать уроки и убираться по дому. Они пьянствуют, оскорбляют мальчика и даже бьют", - пояснила парламентарий. По мнению Лантратовой, эта игра на подсознательном уровне закладывает в детей вражду с родителями и отвращение к семейной жизни. "Автор этой игры - украинский разработчик, начавший свою деятельность незадолго до СВО. Но почему же только в МВД обнаружили в игре правонарушения?! Раз в МВД обнаружили, значит, они там действительно есть", - заключила депутат.
https://ria.ru/20241120/stalker-1984904937.html
https://ria.ru/20241119/roskomnadzor-1984698832.html
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яна лантратова, госдума рф, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Яна Лантратова, Госдума РФ, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх Linked Squad
МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх студии Linked Squad
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх студии Linked Squad, рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова
.
Лантратова рассказала, что ранее направила запросы "в профильные инстанции", причем "ответы получила разные".
"МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх студии Linked Squad", - написала она в своем Telegram-канале.
По ее словам, проверка игр еще продолжается.
"Расскажу подробнее об игре, о которой идет речь: Schoolboy Runaway. Она популярна среди детей. По сюжету российский ребенок Андрей должен сбежать от родителей, заставляющих его делать уроки и убираться по дому. Они пьянствуют, оскорбляют мальчика и даже бьют", - пояснила парламентарий.
По мнению Лантратовой, эта игра на подсознательном уровне закладывает в детей вражду с родителями и отвращение к семейной жизни.
"Автор этой игры - украинский разработчик, начавший свою деятельность незадолго до СВО. Но почему же только в МВД обнаружили в игре правонарушения?! Раз в МВД обнаружили, значит, они там действительно есть", - заключила депутат.