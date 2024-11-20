Рейтинг@Mail.ru
МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх Linked Squad - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/mvd-1984909990.html
МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх Linked Squad
МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх Linked Squad - РИА Новости, 20.11.2024
МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх Linked Squad
МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх студии Linked Squad, рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T20:43
2024-11-20T20:43
яна лантратова
госдума рф
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх студии Linked Squad, рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова. Лантратова рассказала, что ранее направила запросы "в профильные инстанции", причем "ответы получила разные". "МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх студии Linked Squad", - написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, проверка игр еще продолжается. "Расскажу подробнее об игре, о которой идет речь: Schoolboy Runaway. Она популярна среди детей. По сюжету российский ребенок Андрей должен сбежать от родителей, заставляющих его делать уроки и убираться по дому. Они пьянствуют, оскорбляют мальчика и даже бьют", - пояснила парламентарий. По мнению Лантратовой, эта игра на подсознательном уровне закладывает в детей вражду с родителями и отвращение к семейной жизни. "Автор этой игры - украинский разработчик, начавший свою деятельность незадолго до СВО. Но почему же только в МВД обнаружили в игре правонарушения?! Раз в МВД обнаружили, значит, они там действительно есть", - заключила депутат.
https://ria.ru/20241120/stalker-1984904937.html
https://ria.ru/20241119/roskomnadzor-1984698832.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
яна лантратова, госдума рф, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Яна Лантратова, Госдума РФ, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх Linked Squad

МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх студии Linked Squad

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх студии Linked Squad, рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова.
Лантратова рассказала, что ранее направила запросы "в профильные инстанции", причем "ответы получила разные".
Скриншот страницы сайта проекта S.T.A.L.K.E.R. 2 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Депутат Госдумы оценил игру S.T.A.L.K.E.R. 2
Вчера, 19:52
"МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх студии Linked Squad", - написала она в своем Telegram-канале.
По ее словам, проверка игр еще продолжается.
"Расскажу подробнее об игре, о которой идет речь: Schoolboy Runaway. Она популярна среди детей. По сюжету российский ребенок Андрей должен сбежать от родителей, заставляющих его делать уроки и убираться по дому. Они пьянствуют, оскорбляют мальчика и даже бьют", - пояснила парламентарий.
По мнению Лантратовой, эта игра на подсознательном уровне закладывает в детей вражду с родителями и отвращение к семейной жизни.
"Автор этой игры - украинский разработчик, начавший свою деятельность незадолго до СВО. Но почему же только в МВД обнаружили в игре правонарушения?! Раз в МВД обнаружили, значит, они там действительно есть", - заключила депутат.
Скриншот геймплейного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Роскомнадзор назвал условия для ограничения доступа к игре S.T.A.L.K.E.R. 2
19 ноября, 19:47
 
Яна ЛантратоваГосдума РФРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала