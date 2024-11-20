https://ria.ru/20241120/mvd-1984909990.html

МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх Linked Squad

МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх Linked Squad - РИА Новости, 20.11.2024

МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх Linked Squad

МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх студии Linked Squad, рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T20:43

2024-11-20T20:43

2024-11-20T20:43

яна лантратова

госдума рф

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх студии Linked Squad, рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова. Лантратова рассказала, что ранее направила запросы "в профильные инстанции", причем "ответы получила разные". "МВД обнаружило признаки правонарушения в видеоиграх студии Linked Squad", - написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, проверка игр еще продолжается. "Расскажу подробнее об игре, о которой идет речь: Schoolboy Runaway. Она популярна среди детей. По сюжету российский ребенок Андрей должен сбежать от родителей, заставляющих его делать уроки и убираться по дому. Они пьянствуют, оскорбляют мальчика и даже бьют", - пояснила парламентарий. По мнению Лантратовой, эта игра на подсознательном уровне закладывает в детей вражду с родителями и отвращение к семейной жизни. "Автор этой игры - украинский разработчик, начавший свою деятельность незадолго до СВО. Но почему же только в МВД обнаружили в игре правонарушения?! Раз в МВД обнаружили, значит, они там действительно есть", - заключила депутат.

https://ria.ru/20241120/stalker-1984904937.html

https://ria.ru/20241119/roskomnadzor-1984698832.html

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яна лантратова, госдума рф, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)