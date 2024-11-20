https://ria.ru/20241120/mvd-1984731313.html

Россиянам назвали обязательные отметки в паспорте

Россиянам назвали обязательные отметки в паспорте - РИА Новости, 20.11.2024

Россиянам назвали обязательные отметки в паспорте

Обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России являются регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T04:29

2024-11-20T04:29

2024-11-20T14:34

россия

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России являются регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности, сообщает главное управление по вопросам миграции МВД в своем Telegram-канале."При выдаче или замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории Российской Федерации, в оформленном документе проставляются как обязательные, так и необязательные отметки. Обязательными к проставлению в паспорте являются: отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации и сведения об отношении к воинской обязанности", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что по желанию гражданина в паспорт могут быть внесены сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах, а также выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность россиянина за пределами страны. Кроме того, в паспорт могут быть внесены и необязательные отметки, проставляемые другими органами и организациями: группа крови и идентификационный номер налогоплательщика. "Самостоятельное внесение гражданами в паспорт сведений, отметок и записей недопустимо и влечет его недействительность", — предупреждает МВД.

https://ria.ru/20241101/migrant-1981399688.html

https://ria.ru/20241004/sud-1976350894.html

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