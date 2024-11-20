https://ria.ru/20241120/mvd-1984731313.html
Россиянам назвали обязательные отметки в паспорте
Россиянам назвали обязательные отметки в паспорте - РИА Новости, 20.11.2024
Россиянам назвали обязательные отметки в паспорте
Обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России являются регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T04:29
2024-11-20T04:29
2024-11-20T14:34
россия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России являются регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности, сообщает главное управление по вопросам миграции МВД в своем Telegram-канале."При выдаче или замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории Российской Федерации, в оформленном документе проставляются как обязательные, так и необязательные отметки. Обязательными к проставлению в паспорте являются: отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации и сведения об отношении к воинской обязанности", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что по желанию гражданина в паспорт могут быть внесены сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах, а также выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность россиянина за пределами страны. Кроме того, в паспорт могут быть внесены и необязательные отметки, проставляемые другими органами и организациями: группа крови и идентификационный номер налогоплательщика. "Самостоятельное внесение гражданами в паспорт сведений, отметок и записей недопустимо и влечет его недействительность", — предупреждает МВД.
https://ria.ru/20241101/migrant-1981399688.html
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россия
Россиянам назвали обязательные отметки в паспорте
МВД напомнило россиянам о двух обязательных отметках в паспорте
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России являются регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности, сообщает
главное управление по вопросам миграции МВД в своем Telegram-канале.
"При выдаче или замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории Российской Федерации, в оформленном документе проставляются как обязательные, так и необязательные отметки. Обязательными к проставлению в паспорте являются: отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации и сведения об отношении к воинской обязанности", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по желанию гражданина в паспорт могут быть внесены сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах, а также выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность россиянина за пределами страны.
Кроме того, в паспорт могут быть внесены и необязательные отметки, проставляемые другими органами и организациями: группа крови и идентификационный номер налогоплательщика.
"Самостоятельное внесение гражданами в паспорт сведений, отметок и записей недопустимо и влечет его недействительность", — предупреждает МВД.