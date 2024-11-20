МСП приграничных регионов дополнительно смогут привлечь 4,6 млрд рублей
© Фото : пресс-служба Корпорации МСПБаннеры с символикой Корпорации МСП
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Малый и средний бизнес трех приграничных регионов (Курская, Белгородская и Брянская области) сможет до конца года привлечь дополнительно 4,6 миллиарда рублей льготных кредитов под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП (КМСП), сообщила пресс-служба института развития.
Дополнительный лимит "зонтичных" поручительств в объеме 2,3 миллиарда рублей корпорация предоставила банкам-партнерам программы: это Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, ПСБ и МСП Банк. В рамках "зонтичного" механизма КМСП покрывает перед банками до 50% обеспечения по кредиту.
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"В трех приграничных регионах мы вместе с банками фиксируем высокий запрос на льготное кредитование. Дополнительный адресный лимит "зонтичных" поручительств поможет бизнесу за счет разделения рисков с корпорацией привлечь необходимое финансирование. Средства можно будет направить на реализацию инвестиционных проектов или направить на оборотные цели", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Исаевич также сообщил, что на конец октября предпринимателями было заключено на льготных условиях около 200 кредитных договоров в объеме более 2 миллиарда рублей.
В августе Корпорация МСП совместно с ЦБ запустила для малого и среднего бизнеса трех приграничных областей программу льготного кредитования, которая открыла доступ для финансирования на сумму не менее 10 миллиардов рублей. В рамках программы предприниматели могут получить кредит до 30 миллионов рублей по ставке не выше ключевой (льготная ставка действует 1 год).
Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента России в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".