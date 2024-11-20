https://ria.ru/20241120/most-1984911037.html

В Екатеринбурге учителя осудили за оправдание теракта на Крымском мосту

В Екатеринбурге учителя осудили за оправдание теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 20.11.2024

В Екатеринбурге учителя осудили за оправдание теракта на Крымском мосту

Учитель истории и обществознания из Екатеринбурга получил 3 года колонии-поселения за оправдание на уроке теракта на Крымском мосту, сообщает Центральный... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T20:59

2024-11-20T20:59

2024-11-20T20:59

екатеринбург

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республика крым

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Учитель истории и обществознания из Екатеринбурга получил 3 года колонии-поселения за оправдание на уроке теракта на Крымском мосту, сообщает Центральный окружной военный суд. По данным суда, педагог во время урока у девятиклассников, комментируя теракт на Крымском мосту, допустил высказывание, "оправдывающее совершение посягательства на жизнь государственного деятеля – президента Российской Федерации в целях прекращения его государственной деятельности". "Провозглашен приговор в отношении П., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), на основании которой ему назначено основное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении. Осужденный взят под стражу в зале суда и направлен к месту отбывания наказания под конвоем", - говорится в сообщении. Уточняется, что учитель также лишен права заниматься педагогической деятельностью на два года.

https://ria.ru/20241118/magadan-1984319160.html

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екатеринбург

россия

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екатеринбург, россия, крымский мост, республика крым, происшествия