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В Екатеринбурге учителя осудили за оправдание теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 20.11.2024
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20:59 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/most-1984911037.html
В Екатеринбурге учителя осудили за оправдание теракта на Крымском мосту
В Екатеринбурге учителя осудили за оправдание теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 20.11.2024
В Екатеринбурге учителя осудили за оправдание теракта на Крымском мосту
Учитель истории и обществознания из Екатеринбурга получил 3 года колонии-поселения за оправдание на уроке теракта на Крымском мосту, сообщает Центральный... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T20:59
2024-11-20T20:59
екатеринбург
россия
крымский мост
республика крым
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Учитель истории и обществознания из Екатеринбурга получил 3 года колонии-поселения за оправдание на уроке теракта на Крымском мосту, сообщает Центральный окружной военный суд. По данным суда, педагог во время урока у девятиклассников, комментируя теракт на Крымском мосту, допустил высказывание, "оправдывающее совершение посягательства на жизнь государственного деятеля – президента Российской Федерации в целях прекращения его государственной деятельности". "Провозглашен приговор в отношении П., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), на основании которой ему назначено основное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении. Осужденный взят под стражу в зале суда и направлен к месту отбывания наказания под конвоем", - говорится в сообщении. Уточняется, что учитель также лишен права заниматься педагогической деятельностью на два года.
https://ria.ru/20241118/magadan-1984319160.html
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екатеринбург, россия, крымский мост, республика крым, происшествия
Екатеринбург, Россия, Крымский мост, Республика Крым, Происшествия
В Екатеринбурге учителя осудили за оправдание теракта на Крымском мосту

Учитель истории из Екатеринбурга получил три года колонии за оправдание теракта

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Учитель истории и обществознания из Екатеринбурга получил 3 года колонии-поселения за оправдание на уроке теракта на Крымском мосту, сообщает Центральный окружной военный суд.
По данным суда, педагог во время урока у девятиклассников, комментируя теракт на Крымском мосту, допустил высказывание, "оправдывающее совершение посягательства на жизнь государственного деятеля – президента Российской Федерации в целях прекращения его государственной деятельности".
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"Провозглашен приговор в отношении П., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), на основании которой ему назначено основное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении. Осужденный взят под стражу в зале суда и направлен к месту отбывания наказания под конвоем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что учитель также лишен права заниматься педагогической деятельностью на два года.
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ЕкатеринбургРоссияКрымский мостРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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