https://ria.ru/20241120/moskva-1984887671.html

Московская прокуратура предупредила об аферистах, "декларирующих" наличные

Московская прокуратура предупредила об аферистах, "декларирующих" наличные - РИА Новости, 20.11.2024

Московская прокуратура предупредила об аферистах, "декларирующих" наличные

Мошенники стали похищать деньги у россиян, представляясь сотрудниками налоговой службы и предлагая задекларировать наличные, сообщила прокуратура Москвы. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:57

2024-11-20T17:57

2024-11-20T18:48

происшествия

москва

кемеровская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975551722_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_31e32836ace136b35c5824af858bc4c9.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мошенники стали похищать деньги у россиян, представляясь сотрудниками налоговой службы и предлагая задекларировать наличные, сообщила прокуратура Москвы. "Мошенники используют новую легенду: представляются сотрудниками налоговых органов и под предлогом декларирования денежных средств похищают их. Поверив лженалоговикам, 71-летняя пенсионерка лишилась более 2,3 миллиона рублей", — указали в ведомстве.Уточняется, что женщине позвонил неизвестный. Узнав, что она хранит сбережения дома, он рассказал, что все "незадекларированные деньги" изымет налоговая служба. Женщина придумала кодовое слово, которое должна была использовать на встрече с курьером при передаче наличности. В этот же день неизвестный забрал все ее накопления, отдав взамен "договор", выполненный в фоторедакторе. Рассмотрев документ, женщина поняла, что ее обманули. Курьера, забравшего наличность, задержали. Им оказался 22-летний приезжий из Кемеровской области. Он рассказал, что предложение о заработке — за процент забирать деньги у граждан — увидел в мессенджере. Соучастники привлекли его, оплатили билеты до Москвы, перевели деньги на хостел и еду. В день преступления фигурант распечатал присланные ему документы, забрал деньги у пострадавшей — часть перевел соучастникам, а 28 тысяч рублей оставил себе. Мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

https://ria.ru/20241119/moshenniki-1984545034.html

https://realty.ria.ru/20241116/moshenniki-1983690024.html

москва

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, кемеровская область, россия