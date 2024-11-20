Московская прокуратура предупредила об аферистах, "декларирующих" наличные
В Москве мошенники похищают деньги у граждан, представляясь налоговиками
© iStock.com / Milan_JovicТелефонный мошенник
© iStock.com / Milan_Jovic
Телефонный мошенник. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мошенники стали похищать деньги у россиян, представляясь сотрудниками налоговой службы и предлагая задекларировать наличные, сообщила прокуратура Москвы.
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"Мошенники используют новую легенду: представляются сотрудниками налоговых органов и под предлогом декларирования денежных средств похищают их. Поверив лженалоговикам, 71-летняя пенсионерка лишилась более 2,3 миллиона рублей", — указали в ведомстве.
Уточняется, что женщине позвонил неизвестный. Узнав, что она хранит сбережения дома, он рассказал, что все "незадекларированные деньги" изымет налоговая служба. Женщина придумала кодовое слово, которое должна была использовать на встрече с курьером при передаче наличности. В этот же день неизвестный забрал все ее накопления, отдав взамен "договор", выполненный в фоторедакторе. Рассмотрев документ, женщина поняла, что ее обманули.
Курьера, забравшего наличность, задержали. Им оказался 22-летний приезжий из Кемеровской области. Он рассказал, что предложение о заработке — за процент забирать деньги у граждан — увидел в мессенджере. Соучастники привлекли его, оплатили билеты до Москвы, перевели деньги на хостел и еду. В день преступления фигурант распечатал присланные ему документы, забрал деньги у пострадавшей — часть перевел соучастникам, а 28 тысяч рублей оставил себе. Мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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