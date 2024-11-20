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Pointer: Нидерланды привлекут частные компании для защиты Северного моря - РИА Новости, 20.11.2024
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20:39 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/more-1984909402.html
Pointer: Нидерланды привлекут частные компании для защиты Северного моря
Pointer: Нидерланды привлекут частные компании для защиты Северного моря - РИА Новости, 20.11.2024
Pointer: Нидерланды привлекут частные компании для защиты Северного моря
Минобороны Нидерландов планирует привлечь дополнительный персонал и оборудование частных компаний для защиты инфраструктуры в Северном море на фоне вымышленных... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T20:39
2024-11-20T20:39
в мире
россия
нидерланды
северное море
дмитрий песков
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ГААГА, 20 ноя - РИА Новости. Минобороны Нидерландов планирует привлечь дополнительный персонал и оборудование частных компаний для защиты инфраструктуры в Северном море на фоне вымышленных угроз, якобы исходящих от РФ, об этом сообщила нидерландская платформа журналистских расследований Pointer, не приведя никаких доказательств наличия подобных рисков. Сообщается, что решение о привлечении частных компаний для обеспечения безопасности инфраструктуры Северного моря имеет временный характер - до тех пор, пока у минобороны не появятся новые корабли для этих целей. В настоящее время военное-морские силы страны не располагают достаточным количеством техники и персонала для выполнениях подобных задач. Пока неизвестно, какую компанию планируют нанять власти Нидерландов и какими полномочиями будет обладать нанятый персонал. "Этот вопрос обсуждается с разными сторонами и ведомствами. Палата представителей (нижняя палата парламента) будет проинформирована о подробностях найма патрульных сил", - заявил представитель оборонного ведомства. Отмечается, что это первый случай в мирное время, когда минобороны Нидерландов решило поручить военные задачи по Северному морю частным лицам. О данном решении был объявлено после публикации статьи Pointer, в которой голословно утверждается, что Россия якобы занимается разведывательной деятельностью в Северном и Балтийском морях. При этом никаких конкретных доказательств этого издание не привело. В июне правительство Нидерландов решило выделить более 41 миллиона евро на защиту инфраструктуры и укрепление безопасности в Северном море. Как отмечалось в заявлении кабмина, еще в прошлом году было решено инициировать межведомственную программу по защите инфраструктуры Северного моря (PBNI) из-за планов некоторых стран "саботировать жизненно важную инфраструктуру в море, такую как трубопроводы и кабели передачи данных". В апреле директор Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Петер Рейсинк заявлял, что предполагаемая киберугроза со стороны России "велика", и что РФ якобы может быть заинтересована в саботаже в Северном море. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
https://ria.ru/20240410/voyna-1938922469.html
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в мире, россия, нидерланды, северное море, дмитрий песков
В мире, Россия, Нидерланды, Северное море, Дмитрий Песков
Pointer: Нидерланды привлекут частные компании для защиты Северного моря

Pointer: Нидерланды планируют защищать Северное море от "российской угрозы"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНидерланды
Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Нидерланды. Архивное фото
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ГААГА, 20 ноя - РИА Новости. Минобороны Нидерландов планирует привлечь дополнительный персонал и оборудование частных компаний для защиты инфраструктуры в Северном море на фоне вымышленных угроз, якобы исходящих от РФ, об этом сообщила нидерландская платформа журналистских расследований Pointer, не приведя никаких доказательств наличия подобных рисков.
Сообщается, что решение о привлечении частных компаний для обеспечения безопасности инфраструктуры Северного моря имеет временный характер - до тех пор, пока у минобороны не появятся новые корабли для этих целей. В настоящее время военное-морские силы страны не располагают достаточным количеством техники и персонала для выполнениях подобных задач.
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Пока неизвестно, какую компанию планируют нанять власти Нидерландов и какими полномочиями будет обладать нанятый персонал.
"Этот вопрос обсуждается с разными сторонами и ведомствами. Палата представителей (нижняя палата парламента) будет проинформирована о подробностях найма патрульных сил", - заявил представитель оборонного ведомства.
Отмечается, что это первый случай в мирное время, когда минобороны Нидерландов решило поручить военные задачи по Северному морю частным лицам.
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О данном решении был объявлено после публикации статьи Pointer, в которой голословно утверждается, что Россия якобы занимается разведывательной деятельностью в Северном и Балтийском морях. При этом никаких конкретных доказательств этого издание не привело.
В июне правительство Нидерландов решило выделить более 41 миллиона евро на защиту инфраструктуры и укрепление безопасности в Северном море. Как отмечалось в заявлении кабмина, еще в прошлом году было решено инициировать межведомственную программу по защите инфраструктуры Северного моря (PBNI) из-за планов некоторых стран "саботировать жизненно важную инфраструктуру в море, такую как трубопроводы и кабели передачи данных".
В апреле директор Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Петер Рейсинк заявлял, что предполагаемая киберугроза со стороны России "велика", и что РФ якобы может быть заинтересована в саботаже в Северном море.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
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