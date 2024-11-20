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Мишустин рассказал об ожидаемых сроках поставок МС-21 в авиакомпании - РИА Новости, 20.11.2024
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16:58 20.11.2024 (обновлено: 17:06 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984872397.html
Мишустин рассказал об ожидаемых сроках поставок МС-21 в авиакомпании
Мишустин рассказал об ожидаемых сроках поставок МС-21 в авиакомпании - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин рассказал об ожидаемых сроках поставок МС-21 в авиакомпании
Власти РФ ожидают начала поставок российского пассажирского самолета МС-21 в авиакомпании в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:58
2024-11-20T17:06
экономика
россия
михаил мишустин
сергей чемезов
ростех
мс-21
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Власти РФ ожидают начала поставок российского пассажирского самолета МС-21 в авиакомпании в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В настоящее время завершается подготовка к запуску серийных производств. Идет формирование кооперационных цепочек внутри страны, подбор сотен и тысяч надежных контрагентов. Мы в предстоящем году ожидаем завершение сертификации флагманского проекта МС-21 и начало его поставок в авиакомпании", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России". Ранее генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что начало серийного выпуска российских самолетов МС-21 ожидается в 2025 году, а Superjet New - в 2026 году.
https://ria.ru/20240517/samolet-1946807388.html
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экономика, россия, михаил мишустин, сергей чемезов, ростех, мс-21, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Сергей Чемезов, Ростех, МС-21, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Мишустин рассказал об ожидаемых сроках поставок МС-21 в авиакомпании

Мишустин: власти ожидают начала поставок МС-21 в авиакомпании в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XVIII международном форуме "Транспорт России" в Москве. 20 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XVIII международном форуме Транспорт России в Москве. 20 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XVIII международном форуме "Транспорт России" в Москве. 20 ноября 2024
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Власти РФ ожидают начала поставок российского пассажирского самолета МС-21 в авиакомпании в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В настоящее время завершается подготовка к запуску серийных производств. Идет формирование кооперационных цепочек внутри страны, подбор сотен и тысяч надежных контрагентов. Мы в предстоящем году ожидаем завершение сертификации флагманского проекта МС-21 и начало его поставок в авиакомпании", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России".
Ранее генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что начало серийного выпуска российских самолетов МС-21 ожидается в 2025 году, а Superjet New - в 2026 году.
Авиалайнер МС-21 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Правительство спрогнозировало рост объема производства самолетов МС-21
17 мая, 22:29
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинСергей ЧемезовРостехМС-21Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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