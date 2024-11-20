Мишустин рассказал об ожидаемых сроках поставок МС-21 в авиакомпании
Мишустин: власти ожидают начала поставок МС-21 в авиакомпании в 2025 году
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XVIII международном форуме "Транспорт России" в Москве. 20 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XVIII международном форуме "Транспорт России" в Москве. 20 ноября 2024
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Власти РФ ожидают начала поставок российского пассажирского самолета МС-21 в авиакомпании в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В настоящее время завершается подготовка к запуску серийных производств. Идет формирование кооперационных цепочек внутри страны, подбор сотен и тысяч надежных контрагентов. Мы в предстоящем году ожидаем завершение сертификации флагманского проекта МС-21 и начало его поставок в авиакомпании", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России".
Ранее генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что начало серийного выпуска российских самолетов МС-21 ожидается в 2025 году, а Superjet New - в 2026 году.