https://ria.ru/20241120/mishustin-1984872397.html

Мишустин рассказал об ожидаемых сроках поставок МС-21 в авиакомпании

Мишустин рассказал об ожидаемых сроках поставок МС-21 в авиакомпании - РИА Новости, 20.11.2024

Мишустин рассказал об ожидаемых сроках поставок МС-21 в авиакомпании

Власти РФ ожидают начала поставок российского пассажирского самолета МС-21 в авиакомпании в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:58

2024-11-20T16:58

2024-11-20T17:06

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ростех

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Власти РФ ожидают начала поставок российского пассажирского самолета МС-21 в авиакомпании в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В настоящее время завершается подготовка к запуску серийных производств. Идет формирование кооперационных цепочек внутри страны, подбор сотен и тысяч надежных контрагентов. Мы в предстоящем году ожидаем завершение сертификации флагманского проекта МС-21 и начало его поставок в авиакомпании", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России". Ранее генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что начало серийного выпуска российских самолетов МС-21 ожидается в 2025 году, а Superjet New - в 2026 году.

https://ria.ru/20240517/samolet-1946807388.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, сергей чемезов, ростех, мс-21, sukhoi superjet 100 (ssj100)