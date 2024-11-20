https://ria.ru/20241120/mishustin-1984762622.html

ИП из сферы кино могут освободить от НДС

ИП из сферы кино могут освободить от НДС - РИА Новости, 20.11.2024

ИП из сферы кино могут освободить от НДС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 10 декабря проработать возможность освобождения индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:25

2024-11-20T10:25

2024-11-20T10:25

экономика

россия

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 10 декабря проработать возможность освобождения индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, от НДС, сообщила пресс-служба кабмина. "В рамках поддержки индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, по поручению Михаила Мишустина будет проработан вопрос о целесообразности распространения на них возможности освобождения от уплаты НДС, как это действует для организаций кинематографии. Задача поставлена Минфину, Минкультуры и Федеральной налоговой службе. Срок – до 10 декабря", - говорится в сообщении. Поручение дано по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию отечественной кинематографии.

https://ria.ru/20241008/mishustin-1977041358.html

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии)