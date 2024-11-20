https://ria.ru/20241120/mishustin-1984762622.html
ИП из сферы кино могут освободить от НДС
ИП из сферы кино могут освободить от НДС - РИА Новости, 20.11.2024
ИП из сферы кино могут освободить от НДС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 10 декабря проработать возможность освобождения индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:25
2024-11-20T10:25
2024-11-20T10:25
экономика
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 10 декабря проработать возможность освобождения индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, от НДС, сообщила пресс-служба кабмина. "В рамках поддержки индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, по поручению Михаила Мишустина будет проработан вопрос о целесообразности распространения на них возможности освобождения от уплаты НДС, как это действует для организаций кинематографии. Задача поставлена Минфину, Минкультуры и Федеральной налоговой службе. Срок – до 10 декабря", - говорится в сообщении. Поручение дано по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию отечественной кинематографии.
https://ria.ru/20241008/mishustin-1977041358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
ИП из сферы кино могут освободить от НДС
Мишустин поручил проработать возможность освобождения ИП из сферы кино от НДС