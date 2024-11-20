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ИП из сферы кино могут освободить от НДС - РИА Новости, 20.11.2024
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10:25 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984762622.html
ИП из сферы кино могут освободить от НДС
ИП из сферы кино могут освободить от НДС - РИА Новости, 20.11.2024
ИП из сферы кино могут освободить от НДС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 10 декабря проработать возможность освобождения индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:25
2024-11-20T10:25
экономика
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 10 декабря проработать возможность освобождения индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, от НДС, сообщила пресс-служба кабмина. "В рамках поддержки индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, по поручению Михаила Мишустина будет проработан вопрос о целесообразности распространения на них возможности освобождения от уплаты НДС, как это действует для организаций кинематографии. Задача поставлена Минфину, Минкультуры и Федеральной налоговой службе. Срок – до 10 декабря", - говорится в сообщении. Поручение дано по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию отечественной кинематографии.
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
ИП из сферы кино могут освободить от НДС

Мишустин поручил проработать возможность освобождения ИП из сферы кино от НДС

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 10 декабря проработать возможность освобождения индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, от НДС, сообщила пресс-служба кабмина.
"В рамках поддержки индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, по поручению Михаила Мишустина будет проработан вопрос о целесообразности распространения на них возможности освобождения от уплаты НДС, как это действует для организаций кинематографии. Задача поставлена Минфину, Минкультуры и Федеральной налоговой службе. Срок – до 10 декабря", - говорится в сообщении.
Поручение дано по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию отечественной кинематографии.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Мишустин поставил задачу по улучшению качества отечественного кино
8 октября, 18:17
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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