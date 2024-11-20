https://ria.ru/20241120/miny-1984920475.html

В Пентагоне объяснили, почему дали Киеву противопехотные мины

В Пентагоне объяснили, почему дали Киеву противопехотные мины - РИА Новости, 20.11.2024

В Пентагоне объяснили, почему дали Киеву противопехотные мины

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T23:47

2024-11-20T23:47

2024-11-20T23:47

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. "Мы видим, что российские войска изменили тактику. Они больше не начинают атаки с механизированных сил, а сначала используют пешие подразделения, которые выполняют задачи по расчистке путей для техники", - отметил Остин, выступая на пресс-конференции в Лаосе. Стенограмму его выступления обнародовал Пентагон. По его словам, Украина уже занимается изготовлением собственных противопехотных мин. Шеф Пентагона при этом заверил, что мины, поставляемые США, "имеют контролируемую функцию самоликвидации, что делает их значительно безопаснее для дальнейшего использования". Остин подчеркнул, что Вашингтон обсуждал с Киевом ответственные методы применения таких вооружений, включая обязательную регистрацию мест установки мин и использование их самоликвидирующихся характеристик. Остин напомнил, что США с начала конфликта поставляют Украине противотанковые мины. По его словам, запросы Киева с тех пор изменились из-за изменения тактики ВС РФ. "Наш фокус - это удовлетворение их нужд, и они запросили эти мины. Я считаю, что их поставка - правильное решение", - подчеркнул министр обороны США. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241120/pentagon-1984880733.html

https://ria.ru/20241120/kreml-1984787440.html

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