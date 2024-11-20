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WP: Байден разрешил передать Украине противопехотные мины

WP: Байден разрешил передать Украине противопехотные мины - РИА Новости, 20.11.2024

WP: Байден разрешил передать Украине противопехотные мины

Президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T04:00

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Байден разрешил поставки противопехотных мин Украине, сообщили два американских чиновника", — говорится в материале.По данным издания, Белый дом рассматривает такой шаг как попытку сдержать наступление российских сил. Украинские чиновники обещали не применять мины в густонаселенных районах, но оружейные эксперты, как отмечается, все равно предупреждают, что данное оружие представляет угрозу для гражданского населения.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241120/makron-1984729643.html

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украина, россия, джо байден, сергей лавров, сша, нато, в мире