WP: Байден разрешил передать Украине противопехотные мины
WP: Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
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"Байден разрешил поставки противопехотных мин Украине, сообщили два американских чиновника", — говорится в материале.
По данным издания, Белый дом рассматривает такой шаг как попытку сдержать наступление российских сил. Украинские чиновники обещали не применять мины в густонаселенных районах, но оружейные эксперты, как отмечается, все равно предупреждают, что данное оружие представляет угрозу для гражданского населения.
В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.