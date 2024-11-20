Рейтинг@Mail.ru
WP: Байден разрешил передать Украине противопехотные мины - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 20.11.2024 (обновлено: 04:08 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/miny-1984730497.html
WP: Байден разрешил передать Украине противопехотные мины
WP: Байден разрешил передать Украине противопехотные мины - РИА Новости, 20.11.2024
WP: Байден разрешил передать Украине противопехотные мины
Президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T04:00
2024-11-20T04:08
украина
россия
джо байден
сергей лавров
сша
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. &quot;Байден разрешил поставки противопехотных мин Украине, сообщили два американских чиновника&quot;, — говорится в материале.По данным издания, Белый дом рассматривает такой шаг как попытку сдержать наступление российских сил. Украинские чиновники обещали не применять мины в густонаселенных районах, но оружейные эксперты, как отмечается, все равно предупреждают, что данное оружие представляет угрозу для гражданского населения.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241120/makron-1984729643.html
https://ria.ru/20241120/zelenskiy-1984730306.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, джо байден, сергей лавров, сша, нато, в мире
Украина, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, США, НАТО, В мире
WP: Байден разрешил передать Украине противопехотные мины

WP: Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
«

"Байден разрешил поставки противопехотных мин Украине, сообщили два американских чиновника", — говорится в материале.

По данным издания, Белый дом рассматривает такой шаг как попытку сдержать наступление российских сил. Украинские чиновники обещали не применять мины в густонаселенных районах, но оружейные эксперты, как отмечается, все равно предупреждают, что данное оружие представляет угрозу для гражданского населения.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Макрон после разрешения ВСУ на удары вглубь России обратился к Путину
Вчера, 03:40
В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Зеленский пожаловался Fox на угрозу поражения Украины без помощи США
Вчера, 03:55
 
УкраинаРоссияДжо БайденСергей ЛавровСШАНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала