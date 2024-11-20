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В России нужна профилактика от деструктивных идеологий, заявил Чуйченко - РИА Новости, 20.11.2024
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12:19 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/minjust-1984791872.html
В России нужна профилактика от деструктивных идеологий, заявил Чуйченко
В России нужна профилактика от деструктивных идеологий, заявил Чуйченко - РИА Новости, 20.11.2024
В России нужна профилактика от деструктивных идеологий, заявил Чуйченко
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил о необходимости всесторонней профилактики проявлений радикализации для защиты россиян от деструктивных идеологий. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:19
2024-11-20T12:19
общество
россия
москва
константин чуйченко
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил о необходимости всесторонней профилактики проявлений радикализации для защиты россиян от деструктивных идеологий. "Чтобы реально обезопасить наших граждан от деструктивных идеологий, нужна всесторонняя профилактика, которая позволяет выявить проявления радикализации на ранней стадии. Минюст России наделен рядом полномочий, которые позволяют это сделать", - сказал Чуйченко на пленарном заседании международной конференции "Державинские чтения". По его словам, задача юристов, следствия и юстиции состоит в том, чтобы "силой права ограждать свой народ" и всё международное сообщество от проявлений нацизма, который несет деструктивные идеи, основанные на ненависти, дискриминации и подавлении прав человека. XVIII Международная научно-практическая конференция "Державинские чтения" проходит в Москве с 19 по 21 ноября. Темой пленарного заседания стала "Борьба с нацизмом: 80 лет спустя. Глобальная угроза человечеству".
https://ria.ru/20241009/moskalkova-1977141592.html
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общество, россия, москва, константин чуйченко
Общество, Россия, Москва, Константин Чуйченко
В России нужна профилактика от деструктивных идеологий, заявил Чуйченко

Глава Минюста заявил о необходимости профилактики проявлений радикализации

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМинистр юстиции РФ Константин Чуйченко
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Министр юстиции РФ Константин Чуйченко . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил о необходимости всесторонней профилактики проявлений радикализации для защиты россиян от деструктивных идеологий.
"Чтобы реально обезопасить наших граждан от деструктивных идеологий, нужна всесторонняя профилактика, которая позволяет выявить проявления радикализации на ранней стадии. Минюст России наделен рядом полномочий, которые позволяют это сделать", - сказал Чуйченко на пленарном заседании международной конференции "Державинские чтения".
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По его словам, задача юристов, следствия и юстиции состоит в том, чтобы "силой права ограждать свой народ" и всё международное сообщество от проявлений нацизма, который несет деструктивные идеи, основанные на ненависти, дискриминации и подавлении прав человека.
XVIII Международная научно-практическая конференция "Державинские чтения" проходит в Москве с 19 по 21 ноября. Темой пленарного заседания стала "Борьба с нацизмом: 80 лет спустя. Глобальная угроза человечеству".
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ОбществоРоссияМоскваКонстантин Чуйченко
 
 
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