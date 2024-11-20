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Глава Тульской области Миляев принял участие в "Державинских чтениях"

Глава Тульской области Миляев принял участие в "Державинских чтениях" - РИА Новости, 20.11.2024

Глава Тульской области Миляев принял участие в "Державинских чтениях"

В среду в Москве состоялось открытие XVIII Международной научно-практической конференции "Державинские чтения"; в пленарном заседании "Борьба с нацизмом: 80 лет РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:52

2024-11-20T18:52

2024-11-20T18:52

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В среду в Москве состоялось открытие XVIII Международной научно-практической конференции "Державинские чтения"; в пленарном заседании "Борьба с нацизмом: 80 лет спустя. Глобальная угроза человечеству" принял участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона отметил, что сегодня, как и 80 лет назад, нацизм продолжает оставаться глобальной угрозой человечеству. Недружественные страны пытаются исказить и переписать историю, выдать преступников за героев, принизить память о подвиге советского народа. Губернатор напомнил, что в 2024 году Тульский областной суд признал преступления, совершенные фашистскими захватчиками на территории нашего региона в годы Великой Отечественной войны, геноцидом народов Советского Союза. Также в этом году прошел историко-правовой марафон "От Куликова поля до Угры". Более 300 студентов из регионов страны посетили знаковые места Тульской области, в том числе парк "Патриот" и музей-заповедник "Куликово поле", и подготовили научные работы, посвященные формированию централизованного русского государства. Миляев поддержал инициативу Всероссийского государственного университета юстиции о ежегодном проведении историко-правового марафона. Он будет включать научные, культурно-просветительские, патриотические и спортивные мероприятия. "На этих "Державинских чтениях", запланировано много интересных дискуссий по широкому спектру тем – от миграции и национальной безопасности до жилищного законодательства и искусственного интеллекта. Будут также анализироваться исторические уроки и дальнейшее развитие нашего государства. Такие мероприятия – важный фактор консолидации российского общества и совершенствования правовых институтов. Благодарю всех вас за весомый вклад в сохранение исторической памяти", – цитирует пресс-служба слова Миляева. Совместными усилиями министерства юстиции РФ и Тульской области ведется съемка фильма "Без срока давности", часть которого будет посвящена Тульской оборонительной операции. В ближайшее время он выйдет в эфир. В пресс-службе добавили, что в ходе конференции пройдут 10 дискуссионных сессий, в том числе на тему: "Миграция и национальная безопасность: баланс между безопасностью и правами человека". В ней примет участие заместитель губернатора Тульской области Наталья Архипова. "Державинские чтения" — масштабная научно-практическая конференция, в ходе которой ведущие представители государственной власти, бизнеса и научного сообщества России и зарубежных стран обсуждают актуальные вопросы правоприменительной практики, новации законодательства, приоритетные направления развития правовой системы, основных институтов государства и гражданского общества и другие актуальные проблемы современности, напомнили в пресс-службе. В этом году в чтениях принимают участие представители регионов страны, а также Беларуси, Ирана, Кубы, Индии, Бразилии, Китая, Азербайджана, Узбекистана. Мероприятие проходит в Москве с 19 по 21 ноября.

https://ria.ru/20241120/milyaev-1984898707.html

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тульская область, россия, дмитрий миляев, тульский областной суд