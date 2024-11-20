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Миляев подписал соглашение о строительстве в Тульской области спортобъектов - РИА Новости, 20.11.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
18:50 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/milyaev-1984898707.html
Миляев подписал соглашение о строительстве в Тульской области спортобъектов
Миляев подписал соглашение о строительстве в Тульской области спортобъектов - РИА Новости, 20.11.2024
Миляев подписал соглашение о строительстве в Тульской области спортобъектов
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов подписали соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T18:50
2024-11-20T18:50
тульская область
тульская область
тула
киреевск
дмитрий миляев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие адаптивного спорта в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства. В рамках соглашения планируется создать открытые хоккейные площадки в Туле и Киреевске. Кроме того, в рамках софинансирования в областном центре будет построена тренировочная ледовая арена. В пресс-службе напомнили, что Миляеву как руководителю комиссии Госсовета по физической культуре и спорту поручена разработка и внедрение новых практик по развитию адаптивного спорта. На минувшей неделе губернатор подписал с социальными партнерами ряд соответствующих соглашений. "Реализация важных инфраструктурных проектов в области адаптивной физической культуры и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья – это еще одна мера поддержки участников СВО. Наша задача - создать условия, чтобы ребята, которые получили тяжелые увечья, но имеют желание заниматься спортом и реализовывать себя в нем, имели такую возможность. Ну и конечно жители региона, которые имеют инвалидность, также смогут использовать эту инфраструктуру", – приводятся в сообщении слова Миляева. Губернатор поблагодарил главу компании за активное сотрудничество и вклад в создание комфортных условий для жизни в регионе, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
https://ria.ru/20241117/milyaev-1984241552.html
https://ria.ru/20241114/zhile-1983782121.html
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тульская область, тула, киреевск, дмитрий миляев
Тульская область, Тульская область, Тула, Киреевск, Дмитрий Миляев

Миляев подписал соглашение о строительстве в Тульской области спортобъектов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие адаптивного спорта в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
В рамках соглашения планируется создать открытые хоккейные площадки в Туле и Киреевске. Кроме того, в рамках софинансирования в областном центре будет построена тренировочная ледовая арена.
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В пресс-службе напомнили, что Миляеву как руководителю комиссии Госсовета по физической культуре и спорту поручена разработка и внедрение новых практик по развитию адаптивного спорта.
На минувшей неделе губернатор подписал с социальными партнерами ряд соответствующих соглашений.
"Реализация важных инфраструктурных проектов в области адаптивной физической культуры и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья – это еще одна мера поддержки участников СВО. Наша задача - создать условия, чтобы ребята, которые получили тяжелые увечья, но имеют желание заниматься спортом и реализовывать себя в нем, имели такую возможность. Ну и конечно жители региона, которые имеют инвалидность, также смогут использовать эту инфраструктуру", – приводятся в сообщении слова Миляева.
Губернатор поблагодарил главу компании за активное сотрудничество и вклад в создание комфортных условий для жизни в регионе, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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Тульская областьТульская областьТулаКиреевскДмитрий Миляев
 
 
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