https://ria.ru/20241120/milyaev-1984898707.html

Миляев подписал соглашение о строительстве в Тульской области спортобъектов

Миляев подписал соглашение о строительстве в Тульской области спортобъектов - РИА Новости, 20.11.2024

Миляев подписал соглашение о строительстве в Тульской области спортобъектов

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов подписали соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:50

2024-11-20T18:50

2024-11-20T18:50

тульская область

тульская область

тула

киреевск

дмитрий миляев

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие адаптивного спорта в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства. В рамках соглашения планируется создать открытые хоккейные площадки в Туле и Киреевске. Кроме того, в рамках софинансирования в областном центре будет построена тренировочная ледовая арена. В пресс-службе напомнили, что Миляеву как руководителю комиссии Госсовета по физической культуре и спорту поручена разработка и внедрение новых практик по развитию адаптивного спорта. На минувшей неделе губернатор подписал с социальными партнерами ряд соответствующих соглашений. "Реализация важных инфраструктурных проектов в области адаптивной физической культуры и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья – это еще одна мера поддержки участников СВО. Наша задача - создать условия, чтобы ребята, которые получили тяжелые увечья, но имеют желание заниматься спортом и реализовывать себя в нем, имели такую возможность. Ну и конечно жители региона, которые имеют инвалидность, также смогут использовать эту инфраструктуру", – приводятся в сообщении слова Миляева. Губернатор поблагодарил главу компании за активное сотрудничество и вклад в создание комфортных условий для жизни в регионе, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

https://ria.ru/20241117/milyaev-1984241552.html

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тула

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тульская область, тула, киреевск, дмитрий миляев