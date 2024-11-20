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Жительница Липецка случайно узнала, что в ее квартире прописаны мигранты - РИА Новости, 20.11.2024
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12:31 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/migranty-1984794807.html
Жительница Липецка случайно узнала, что в ее квартире прописаны мигранты
Жительница Липецка случайно узнала, что в ее квартире прописаны мигранты - РИА Новости, 20.11.2024
Жительница Липецка случайно узнала, что в ее квартире прописаны мигранты
Жительница Липецка Ольга Пономарева хотела оформить социальное пособие матери-инвалиду и, получив отказ, узнала, что в ее квартире прописаны шестеро мигрантов,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:31
2024-11-20T12:31
липецк
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ТУЛА, 20 ноя – РИА Новости. Жительница Липецка Ольга Пономарева хотела оформить социальное пособие матери-инвалиду и, получив отказ, узнала, что в ее квартире прописаны шестеро мигрантов, включая троих детей. Женщина рассказала РИА Новости, что в марте она подала через МФЦ заявление на получение социальных пособий для матери-инвалида II группы. "Подала документы, но через какое-то время маме позвонили и сказали, что в пособии ей отказали, так как в нашей квартире прописаны шестеро иностранных граждан. Я запросила информацию о прописанных гражданах. Оказалось, что они числятся (прописанными в квартире - ред.) с августа 2023 года", - сказала собеседник агентства. Исходя из данных судебного акта, размещенного на сайте Левобережного районного суда города Липецк, шестерых иностранных граждан заочно признали "не приобретшими право пользования жилым помещением". В связи с этим все они подлежали снятию с регистрационного учета. "Я так понимаю, из-за этой прописки эти шесть человек получили гражданство Российской Федерации. Вчера разговаривали, поднимались документы – сначала они были иностранные граждане, а в другом документе уже числились гражданами Российской Федерации", - пояснила Пономарева. Она уточнила, что мужчина, который мог прописать иностранных граждан в ее квартиру, в суде не присутствовал. В дальнейшем Ольга подала исковое заявление для привлечения данного лица к ответственности. "У него это уже третий эпизод. Может, есть еще случаи, а люди до сих пор не в курсе. Я вот жду суд… в отношении этого мужчины. Завели на него уголовное дело, я так понимаю, что там подделка документов", - рассказала пострадавшая. Пономарева добавила, что все еще не оформила социальное пособие для матери-инвалида, однако в среду к ним должен прийти сотрудник соцзащиты и помочь с подачей нового заявления.
https://ria.ru/20241101/migrant-1981335422.html
https://ria.ru/20241017/kamchatka-1978438274.html
https://ria.ru/20240918/kaliningrad-1973369383.html
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липецк, происшествия
Липецк, Происшествия
Жительница Липецка случайно узнала, что в ее квартире прописаны мигранты

Жительница Липецка случайно узнала, что в ее квартире прописаны шесть мигрантов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТУЛА, 20 ноя – РИА Новости. Жительница Липецка Ольга Пономарева хотела оформить социальное пособие матери-инвалиду и, получив отказ, узнала, что в ее квартире прописаны шестеро мигрантов, включая троих детей.
Женщина рассказала РИА Новости, что в марте она подала через МФЦ заявление на получение социальных пособий для матери-инвалида II группы.
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"Подала документы, но через какое-то время маме позвонили и сказали, что в пособии ей отказали, так как в нашей квартире прописаны шестеро иностранных граждан. Я запросила информацию о прописанных гражданах. Оказалось, что они числятся (прописанными в квартире - ред.) с августа 2023 года", - сказала собеседник агентства.
Исходя из данных судебного акта, размещенного на сайте Левобережного районного суда города Липецк, шестерых иностранных граждан заочно признали "не приобретшими право пользования жилым помещением". В связи с этим все они подлежали снятию с регистрационного учета.
"Я так понимаю, из-за этой прописки эти шесть человек получили гражданство Российской Федерации. Вчера разговаривали, поднимались документы – сначала они были иностранные граждане, а в другом документе уже числились гражданами Российской Федерации", - пояснила Пономарева.
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Она уточнила, что мужчина, который мог прописать иностранных граждан в ее квартиру, в суде не присутствовал. В дальнейшем Ольга подала исковое заявление для привлечения данного лица к ответственности.
"У него это уже третий эпизод. Может, есть еще случаи, а люди до сих пор не в курсе. Я вот жду суд… в отношении этого мужчины. Завели на него уголовное дело, я так понимаю, что там подделка документов", - рассказала пострадавшая.
Пономарева добавила, что все еще не оформила социальное пособие для матери-инвалида, однако в среду к ним должен прийти сотрудник соцзащиты и помочь с подачей нового заявления.
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