https://ria.ru/20241120/migranty-1984794807.html

Жительница Липецка случайно узнала, что в ее квартире прописаны мигранты

Жительница Липецка случайно узнала, что в ее квартире прописаны мигранты - РИА Новости, 20.11.2024

Жительница Липецка случайно узнала, что в ее квартире прописаны мигранты

Жительница Липецка Ольга Пономарева хотела оформить социальное пособие матери-инвалиду и, получив отказ, узнала, что в ее квартире прописаны шестеро мигрантов,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:31

2024-11-20T12:31

2024-11-20T12:31

липецк

происшествия

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ТУЛА, 20 ноя – РИА Новости. Жительница Липецка Ольга Пономарева хотела оформить социальное пособие матери-инвалиду и, получив отказ, узнала, что в ее квартире прописаны шестеро мигрантов, включая троих детей. Женщина рассказала РИА Новости, что в марте она подала через МФЦ заявление на получение социальных пособий для матери-инвалида II группы. "Подала документы, но через какое-то время маме позвонили и сказали, что в пособии ей отказали, так как в нашей квартире прописаны шестеро иностранных граждан. Я запросила информацию о прописанных гражданах. Оказалось, что они числятся (прописанными в квартире - ред.) с августа 2023 года", - сказала собеседник агентства. Исходя из данных судебного акта, размещенного на сайте Левобережного районного суда города Липецк, шестерых иностранных граждан заочно признали "не приобретшими право пользования жилым помещением". В связи с этим все они подлежали снятию с регистрационного учета. "Я так понимаю, из-за этой прописки эти шесть человек получили гражданство Российской Федерации. Вчера разговаривали, поднимались документы – сначала они были иностранные граждане, а в другом документе уже числились гражданами Российской Федерации", - пояснила Пономарева. Она уточнила, что мужчина, который мог прописать иностранных граждан в ее квартиру, в суде не присутствовал. В дальнейшем Ольга подала исковое заявление для привлечения данного лица к ответственности. "У него это уже третий эпизод. Может, есть еще случаи, а люди до сих пор не в курсе. Я вот жду суд… в отношении этого мужчины. Завели на него уголовное дело, я так понимаю, что там подделка документов", - рассказала пострадавшая. Пономарева добавила, что все еще не оформила социальное пособие для матери-инвалида, однако в среду к ним должен прийти сотрудник соцзащиты и помочь с подачей нового заявления.

https://ria.ru/20241101/migrant-1981335422.html

https://ria.ru/20241017/kamchatka-1978438274.html

https://ria.ru/20240918/kaliningrad-1973369383.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецк, происшествия