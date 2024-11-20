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Мигранту, сбившему силовика в Хабаровске, дали 15 лет колонии - РИА Новости, 20.11.2024
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03:31 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/migrant-1984729347.html
Мигранту, сбившему силовика в Хабаровске, дали 15 лет колонии
Мигранту, сбившему силовика в Хабаровске, дали 15 лет колонии - РИА Новости, 20.11.2024
Мигранту, сбившему силовика в Хабаровске, дали 15 лет колонии
Мигрант, который хотел скрыться на автомобиле от проверки документов и сбил силовика в прошлом году в районе автовокзала Хабаровска, осужден на 15 лет колонии,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T03:31
2024-11-20T03:31
хабаровск
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
toyota corolla
происшествия
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ХАБАРОВСК, 20 ноя - РИА Новости. Мигрант, который хотел скрыться на автомобиле от проверки документов и сбил силовика в прошлом году в районе автовокзала Хабаровска, осужден на 15 лет колонии, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. В августе 2023 года источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что ночью сотрудники Росгвардии во время рейда в отношении иностранцев на автовокзале Хабаровска применили табельное оружие (несколько выстрелов), чтобы остановить мигранта, который пытался на своем автомобиле задавить силовика. Выходец из центральноазиатской республики пытался скрыться и избежать проверки документов. Два силовика и мигрант попали в больницу. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Источник сообщал также, что мигрант был ранен в спину, так как было пробито заднее стекло автомобиля, на котором он пытался скрыться. Прокуратура региона уточняет, что мигрант передвигался на Toyota Aqua. Чтобы его задержать пришлось сделать восемь выстрелов, один из которых попал в убегающего. "Доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении жителя Кыргызской Республики 2003 года рождения... Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме", - сообщает СУСК региона. Краевое надзорное ведомство отмечает также, что вину мигрант не признал.
https://ria.ru/20241118/migranty-1984361571.html
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хабаровск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), toyota corolla, происшествия
Хабаровск, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Toyota Corolla, Происшествия
Мигранту, сбившему силовика в Хабаровске, дали 15 лет колонии

Сбившему силовика в Хабаровске при попытке скрыться мигранту дали 15 лет колонии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАБАРОВСК, 20 ноя - РИА Новости. Мигрант, который хотел скрыться на автомобиле от проверки документов и сбил силовика в прошлом году в районе автовокзала Хабаровска, осужден на 15 лет колонии, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
В августе 2023 года источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что ночью сотрудники Росгвардии во время рейда в отношении иностранцев на автовокзале Хабаровска применили табельное оружие (несколько выстрелов), чтобы остановить мигранта, который пытался на своем автомобиле задавить силовика. Выходец из центральноазиатской республики пытался скрыться и избежать проверки документов. Два силовика и мигрант попали в больницу. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Источник сообщал также, что мигрант был ранен в спину, так как было пробито заднее стекло автомобиля, на котором он пытался скрыться.
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Прокуратура региона уточняет, что мигрант передвигался на Toyota Aqua. Чтобы его задержать пришлось сделать восемь выстрелов, один из которых попал в убегающего.
"Доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении жителя Кыргызской Республики 2003 года рождения... Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме", - сообщает СУСК региона.
Краевое надзорное ведомство отмечает также, что вину мигрант не признал.
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ХабаровскРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Toyota CorollaПроисшествия
 
 
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