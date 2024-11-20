Мигранту, сбившему силовика в Хабаровске, дали 15 лет колонии
Сбившему силовика в Хабаровске при попытке скрыться мигранту дали 15 лет колонии
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 20 ноя - РИА Новости. Мигрант, который хотел скрыться на автомобиле от проверки документов и сбил силовика в прошлом году в районе автовокзала Хабаровска, осужден на 15 лет колонии, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
В августе 2023 года источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что ночью сотрудники Росгвардии во время рейда в отношении иностранцев на автовокзале Хабаровска применили табельное оружие (несколько выстрелов), чтобы остановить мигранта, который пытался на своем автомобиле задавить силовика. Выходец из центральноазиатской республики пытался скрыться и избежать проверки документов. Два силовика и мигрант попали в больницу. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Источник сообщал также, что мигрант был ранен в спину, так как было пробито заднее стекло автомобиля, на котором он пытался скрыться.
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Прокуратура региона уточняет, что мигрант передвигался на Toyota Aqua. Чтобы его задержать пришлось сделать восемь выстрелов, один из которых попал в убегающего.
"Доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении жителя Кыргызской Республики 2003 года рождения... Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме", - сообщает СУСК региона.
Краевое надзорное ведомство отмечает также, что вину мигрант не признал.