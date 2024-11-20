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Над Мелитополем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/melitopol-1984917891.html
Над Мелитополем сбили украинский беспилотник
Над Мелитополем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.11.2024
Над Мелитополем сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит над Мелитополем в Запорожской области при попытке атаковать подстанцию, сообщила в среду администрация города в своем Telegram-... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T22:59
2024-11-20T22:59
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит над Мелитополем в Запорожской области при попытке атаковать подстанцию, сообщила в среду администрация города в своем Telegram- канале. "Над Мелитополем сбит БПЛА противника. Около 22:00 ВСУ совершена попытка атаки по подстанции, был слышен звук взрыва. Произошло кратковременное замыкание электричества", - говорится в сообщении. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20241120/sevastopol-1984814674.html
мелитополь
запорожская область
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мелитополь, запорожская область, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Над Мелитополем сбили украинский беспилотник

Над Мелитополем в Запорожской области сбили украинский беспилотник

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит над Мелитополем в Запорожской области при попытке атаковать подстанцию, сообщила в среду администрация города в своем Telegram- канале.
"Над Мелитополем сбит БПЛА противника. Около 22:00 ВСУ совершена попытка атаки по подстанции, был слышен звук взрыва. Произошло кратковременное замыкание электричества", - говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы.
Части БПЛА, обнаруженные в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Севастополе обнаружили части БПЛА, предварительно, с боезарядом
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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