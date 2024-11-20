https://ria.ru/20241120/melitopol-1984917891.html

Над Мелитополем сбили украинский беспилотник

Над Мелитополем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.11.2024

Над Мелитополем сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбит над Мелитополем в Запорожской области при попытке атаковать подстанцию, сообщила в среду администрация города в своем Telegram-... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T22:59

2024-11-20T22:59

2024-11-20T22:59

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

вооруженные силы украины

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит над Мелитополем в Запорожской области при попытке атаковать подстанцию, сообщила в среду администрация города в своем Telegram- канале. "Над Мелитополем сбит БПЛА противника. Около 22:00 ВСУ совершена попытка атаки по подстанции, был слышен звук взрыва. Произошло кратковременное замыкание электричества", - говорится в сообщении. На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20241120/sevastopol-1984814674.html

мелитополь

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мелитополь, запорожская область, вооруженные силы украины, россия, украина