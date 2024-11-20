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Над Мелитополем сбили украинский беспилотник
Над Мелитополем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.11.2024
Над Мелитополем сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит над Мелитополем в Запорожской области при попытке атаковать подстанцию, сообщила в среду администрация города в своем Telegram-... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T22:59
2024-11-20T22:59
2024-11-20T22:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит над Мелитополем в Запорожской области при попытке атаковать подстанцию, сообщила в среду администрация города в своем Telegram- канале. "Над Мелитополем сбит БПЛА противника. Около 22:00 ВСУ совершена попытка атаки по подстанции, был слышен звук взрыва. Произошло кратковременное замыкание электричества", - говорится в сообщении. На месте работают оперативные службы.
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Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Над Мелитополем сбили украинский беспилотник
Над Мелитополем в Запорожской области сбили украинский беспилотник