https://ria.ru/20241120/maslo--1984900320.html

Сливочное масло в России подорожало на 1,4 процента за неделю

Сливочное масло в России подорожало на 1,4 процента за неделю - РИА Новости, 20.11.2024

Сливочное масло в России подорожало на 1,4 процента за неделю

Сливочное масло в России c 12 по 18 ноября подорожало на 1,4%, следует из данных Росстата. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T19:03

2024-11-20T19:03

2024-11-20T19:03

россия

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сливочное масло в России c 12 по 18 ноября подорожало на 1,4%, следует из данных Росстата. С начала года рост цен на сливочное масло превысил 30%. Согласно данным ведомства, плодоовощная продукция за период с 12 по 18 ноября подорожала на 4,1%, в том числе огурцы - на 11,3%, помидоры - на 6%, капуста белокочанная - на 4,7%, лук репчатый - на 4,4%, картофель и столовая свекла - на 3,8% и 1,6% соответственно. "За период с 12 по 18 ноября 2024 года цены изменились: на масло сливочное +1,4%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +1,3%, масло подсолнечное +1,2%, рыбу мороженую +1,1%, молоко пастеризованное, сметану и яйца куриные +0,9%, молоко стерилизованное +0,8%, творог +0,6%, колбасы вареные +0,5%, говядину, сосиски, сардельки, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб пшеничный и макаронные изделия +0,4%, колбасы полукопченые и варено-копченые, вермишель и печенье +0,3%, мясо кур, хлеб ржаной, рис, пшено и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и чай черный +0,1%", - отмечается в материалах Росстата. Гречневая крупа, мясные консервы и овощные для детского питания подешевели - на 0,2%.

https://ria.ru/20241031/yaytsa-1981186206.html

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россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество