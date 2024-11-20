https://ria.ru/20241120/mashkov-1984886891.html

На Украине артиста Машкова заочно приговорили к десяти годам тюрьмы

На Украине артиста Машкова заочно приговорили к десяти годам тюрьмы - РИА Новости, 20.11.2024

На Украине артиста Машкова заочно приговорили к десяти годам тюрьмы

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду, что украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы за поддержку российской спецоперации народного... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:54

2024-11-20T17:54

2024-11-20T21:00

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду, что украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы за поддержку российской спецоперации народного артиста России Владимира Машкова. "Десять лет лишения свободы заочно получил российский актер Владимир Машков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным ведомства, украинские власти конфисковали квартиру в элитном районе на побережье Одессы, якобы принадлежащую Машкову. Артисту вменяются статьи "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Пропаганда войны". Ранее Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины сообщал, что внес в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны, шесть российских актеров, среди которых Владимир Машков. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240426/mashkova-1942506482.html

https://ria.ru/20240621/podderzhka-1954539827.html

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