https://ria.ru/20241120/makron-1984743479.html

Захарова объяснила намерение Макрона пожать руку Лаврову на саммите G20

Захарова объяснила намерение Макрона пожать руку Лаврову на саммите G20 - РИА Новости, 20.11.2024

Захарова объяснила намерение Макрона пожать руку Лаврову на саммите G20

Желание президента Франции Эммануэля Макрона пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G20, который проходил в Бразилии, является... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T08:52

2024-11-20T08:52

2024-11-20T08:52

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франция

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эммануэль макрон

сергей лавров

мария захарова

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Желание президента Франции Эммануэля Макрона пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G20, который проходил в Бразилии, является проявлением политики "двух стульев", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Сергей Викторович ответил как истинный дипломат, что раз люди знакомы и это наша позиция. Да, это наша позиция, но вы ведь меня спрашиваете не о нашей позиции. Вы меня спрашиваете, зачем это Макрону. Возможно, это и есть то, что многие называют, глядя на Елисейский дворец, политикой двух стульев", — сказала она в эфире радио "Sputnik". Он добавила, что видела этот стремительный "нырок" сама, отметив, что на следующий день к ней подошел человек французского происхождения и задал вопрос: "А как так можно? Почему и зачем французский президент это делает? Он каждый день искрометит в отношении России, говорит про нее гадости, принимает чудовищные решения, поддерживает жуткие решения и вот вдруг он жмет руку". Накануне глава МИД России Сергей Лавров и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместного фотографирования на саммите "Большой двадцатки" в Бразилии пожали друг другу руки. Видео рукопожатия опубликовало агентство Франс Пресс. На нем видно, как после того, как все лидеры выстроились на подиуме для фотографирования, Макрон, стоявший ниже, поднялся на верхний ярус подиума, чтобы протянуть руку Лаврову. При этом Макрон широко улыбался. Министр ответил на жест, лидеры обменялись нескольким фразами.

https://ria.ru/20241120/makron-1984729643.html

https://ria.ru/20241119/lavrov-1984660578.html

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Макрон пожал руку Сергею Лаврову на саммите G20 во время церемонии фотографирования Макрон пожал руку Сергею Лаврову на саммите G20 во время церемонии фотографирования. Bloomberg пишет, что для этого президент Франции «разыскал» российского министра. 2024-11-20T08:52 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, франция, бразилия, эммануэль макрон, сергей лавров, мария захарова, большая двадцатка, саммит g20, в мире