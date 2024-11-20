https://ria.ru/20241120/makhachkala-1984914994.html

В Махачкале произошло возгорание на трансформаторной подстанции

В Махачкале произошло возгорание на трансформаторной подстанции - РИА Новости, 20.11.2024

В Махачкале произошло возгорание на трансформаторной подстанции

Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в Махачкале, оборудование не подлежит ремонту и требует замены, поэтому часть горожан останется без света до РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T22:13

2024-11-20T22:13

2024-11-20T22:13

происшествия

жкх

махачкала

ленинский район

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МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в Махачкале, оборудование не подлежит ремонту и требует замены, поэтому часть горожан останется без света до четверга, сообщается в Telegram-канале администрации Ленинского района столицы Дагестана. "В городе Махачкале в связи с возгоранием на ТП Магарамкентская, 38 ограничено энергоснабжение на Фидере №18… Обследование показало, что оборудование не подлежит ремонту, трансформатор для замены уже в пути, часть потребителей останется без энергоснабжения до завтра", – говорится в сообщении. В администрации назвали 26 улиц, оказавшихся в зоне отключения, вместе с тем сообщается, что могут наблюдаться ограничения энергоснабжения на прилегающих улицах и переулках.

https://ria.ru/20241119/vsu-1984718351.html

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происшествия, жкх, махачкала, ленинский район, россия, республика дагестан