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В Махачкале произошло возгорание на трансформаторной подстанции
В Махачкале произошло возгорание на трансформаторной подстанции - РИА Новости, 20.11.2024
В Махачкале произошло возгорание на трансформаторной подстанции
Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в Махачкале, оборудование не подлежит ремонту и требует замены, поэтому часть горожан останется без света до РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T22:13
2024-11-20T22:13
2024-11-20T22:13
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в Махачкале, оборудование не подлежит ремонту и требует замены, поэтому часть горожан останется без света до четверга, сообщается в Telegram-канале администрации Ленинского района столицы Дагестана. "В городе Махачкале в связи с возгоранием на ТП Магарамкентская, 38 ограничено энергоснабжение на Фидере №18… Обследование показало, что оборудование не подлежит ремонту, трансформатор для замены уже в пути, часть потребителей останется без энергоснабжения до завтра", – говорится в сообщении. В администрации назвали 26 улиц, оказавшихся в зоне отключения, вместе с тем сообщается, что могут наблюдаться ограничения энергоснабжения на прилегающих улицах и переулках.
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Происшествия, ЖКХ, Махачкала, Ленинский район, Россия, Республика Дагестан
В Махачкале произошло возгорание на трансформаторной подстанции
В Махачкале часть жителей осталась без света из-за пожара на подстанции