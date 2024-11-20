Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале произошло возгорание на трансформаторной подстанции - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/makhachkala-1984914994.html
В Махачкале произошло возгорание на трансформаторной подстанции
В Махачкале произошло возгорание на трансформаторной подстанции - РИА Новости, 20.11.2024
В Махачкале произошло возгорание на трансформаторной подстанции
Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в Махачкале, оборудование не подлежит ремонту и требует замены, поэтому часть горожан останется без света до РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T22:13
2024-11-20T22:13
происшествия
жкх
махачкала
ленинский район
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155934/82/1559348243_0:168:3303:2026_1920x0_80_0_0_bfb03a93981c4ce48c16241981eebc04.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в Махачкале, оборудование не подлежит ремонту и требует замены, поэтому часть горожан останется без света до четверга, сообщается в Telegram-канале администрации Ленинского района столицы Дагестана. "В городе Махачкале в связи с возгоранием на ТП Магарамкентская, 38 ограничено энергоснабжение на Фидере №18… Обследование показало, что оборудование не подлежит ремонту, трансформатор для замены уже в пути, часть потребителей останется без энергоснабжения до завтра", – говорится в сообщении. В администрации назвали 26 улиц, оказавшихся в зоне отключения, вместе с тем сообщается, что могут наблюдаться ограничения энергоснабжения на прилегающих улицах и переулках.
https://ria.ru/20241119/vsu-1984718351.html
махачкала
ленинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155934/82/1559348243_572:0:3303:2048_1920x0_80_0_0_cf0093bb5f5c3956766c2d34202a8fa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, махачкала, ленинский район, россия, республика дагестан
Происшествия, ЖКХ, Махачкала, Ленинский район, Россия, Республика Дагестан
В Махачкале произошло возгорание на трансформаторной подстанции

В Махачкале часть жителей осталась без света из-за пожара на подстанции

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в медиабанк
Махачкала. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в Махачкале, оборудование не подлежит ремонту и требует замены, поэтому часть горожан останется без света до четверга, сообщается в Telegram-канале администрации Ленинского района столицы Дагестана.
"В городе Махачкале в связи с возгоранием на ТП Магарамкентская, 38 ограничено энергоснабжение на Фидере №18… Обследование показало, что оборудование не подлежит ремонту, трансформатор для замены уже в пути, часть потребителей останется без энергоснабжения до завтра", – говорится в сообщении.
В администрации назвали 26 улиц, оказавшихся в зоне отключения, вместе с тем сообщается, что могут наблюдаться ограничения энергоснабжения на прилегающих улицах и переулках.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Воронежской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки ВСУ
19 ноября, 23:04
 
ПроисшествияЖКХМахачкалаЛенинский районРоссияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала