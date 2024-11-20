https://ria.ru/20241120/lukashenko-1984865618.html

Лукашенко помиловал еще 32 осужденных за экстремизм

Лукашенко помиловал еще 32 осужденных за экстремизм - РИА Новости, 20.11.2024

Лукашенко помиловал еще 32 осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 32 человека, осужденных за совершение экстремистских преступлений, сообщил близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:36

2024-11-20T16:36

2024-11-20T16:54

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 32 человека, осужденных за совершение экстремистских преступлений, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram - канал "Пул Первого"."Президентом помилованы еще 32 лица, осужденных за совершение экстремистских преступлений. Это 8 женщин и 24 мужчины", - говорится в сообщении.Отмечается, что все они признали вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании.Согласно сообщению, 17 человек имеют хронические заболевания, один является инвалидом. При этом у 17 осужденных есть дети, двое помилованных - многодетные. Также 9 помилованных - люди старше 50 лет. "Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением", - говорится в сообщении.Лукашенко ранее в ноябре принял решение о помиловании 31 человека, а 16 сентября подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. До этого, 4 сентября, Лукашенко помиловал 30 человек и 16 августа еще 30 человек.Второго июля президент анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные в стране оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20241118/lukashenko-1984459303.html

https://ria.ru/20240730/kriger-1963016238.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко