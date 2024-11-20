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В Люберцах задержали мужчину, убившего пятимесячную дочь - РИА Новости, 20.11.2024
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13:49 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/ljubertsy-1984817506.html
В Люберцах задержали мужчину, убившего пятимесячную дочь
В Люберцах задержали мужчину, убившего пятимесячную дочь - РИА Новости, 20.11.2024
В Люберцах задержали мужчину, убившего пятимесячную дочь
Гражданин Таджикистана в Люберцах подозревается в том, что забил до смерти пятимесячную дочь из-за плача, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:49
2024-11-20T13:49
происшествия
россия
люберцы
таджикистан
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Гражданин Таджикистана в Люберцах подозревается в том, что забил до смерти пятимесячную дочь из-за плача, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главк СК РФ Ольга Врадий. "Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела в порядке статьи 91 УПК РФ задержан 28-летний гражданин Республики Таджикистан. Он подозревается в убийстве 5-месячной девочки (пункт "в" части второй статьи 105 УК РФ)", - сказала она. Как сообщает СК, 19 ноября мужчина, находясь в квартире в Люберцах, раздраженный плачем ребенка, вместе со своей малолетней дочерью нанес младенцу многочисленные удары по голове. Ребенок скончался на месте, добавили в прокуратуре. Отмечается, что в ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и по просьбе следствия изберут меру пресечения.
https://ria.ru/20241014/ubiystvo-1977990722.html
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происшествия, россия, люберцы, таджикистан, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Люберцы, Таджикистан, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Люберцах задержали мужчину, убившего пятимесячную дочь

В Люберцах задержали мужчину, забившего до смерти пятимесячную дочь из-за плача

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Гражданин Таджикистана в Люберцах подозревается в том, что забил до смерти пятимесячную дочь из-за плача, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главк СК РФ Ольга Врадий.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела в порядке статьи 91 УПК РФ задержан 28-летний гражданин Республики Таджикистан. Он подозревается в убийстве 5-месячной девочки (пункт "в" части второй статьи 105 УК РФ)", - сказала она.
Как сообщает СК, 19 ноября мужчина, находясь в квартире в Люберцах, раздраженный плачем ребенка, вместе со своей малолетней дочерью нанес младенцу многочисленные удары по голове. Ребенок скончался на месте, добавили в прокуратуре.
Отмечается, что в ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и по просьбе следствия изберут меру пресечения.
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ПроисшествияРоссияЛюберцыТаджикистанОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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