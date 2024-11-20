https://ria.ru/20241120/ljubertsy-1984817506.html

В Люберцах задержали мужчину, убившего пятимесячную дочь

В Люберцах задержали мужчину, убившего пятимесячную дочь - РИА Новости, 20.11.2024

В Люберцах задержали мужчину, убившего пятимесячную дочь

Гражданин Таджикистана в Люберцах подозревается в том, что забил до смерти пятимесячную дочь из-за плача, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:49

2024-11-20T13:49

2024-11-20T13:49

происшествия

россия

люберцы

таджикистан

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Гражданин Таджикистана в Люберцах подозревается в том, что забил до смерти пятимесячную дочь из-за плача, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главк СК РФ Ольга Врадий. "Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела в порядке статьи 91 УПК РФ задержан 28-летний гражданин Республики Таджикистан. Он подозревается в убийстве 5-месячной девочки (пункт "в" части второй статьи 105 УК РФ)", - сказала она. Как сообщает СК, 19 ноября мужчина, находясь в квартире в Люберцах, раздраженный плачем ребенка, вместе со своей малолетней дочерью нанес младенцу многочисленные удары по голове. Ребенок скончался на месте, добавили в прокуратуре. Отмечается, что в ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и по просьбе следствия изберут меру пресечения.

https://ria.ru/20241014/ubiystvo-1977990722.html

россия

люберцы

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происшествия, россия, люберцы, таджикистан, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)