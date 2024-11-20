https://ria.ru/20241120/lipetsk-1984861306.html

Липчане отправили в зону СВО более 700 тонн гуманитарного груза

Липчане отправили в зону СВО более 700 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 20.11.2024

Липчане отправили в зону СВО более 700 тонн гуманитарного груза

За время специальной военной операции липчане отправили бойцам более 700 тонн гуманитарного груза на общую сумму 3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:17

2024-11-20T16:17

2024-11-20T16:17

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. За время специальной военной операции липчане отправили бойцам более 700 тонн гуманитарного груза на общую сумму 3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов в среду в ходе ежегодной прямой линии с жителями региона. Он отметил, что гуманитарную помощь в зону СВО доставляют оперативно и по запросам. Везут автомобили, квадрокоптеры, генераторы, средства защиты, печи, рации, медикаменты, сети и многое другое. По словам Артамонова, боевые задачи за ленточкой сейчас выполняют липецкие военные в составе пяти именных дивизионов. Заключивших контракт военных власти обеспечивают всем необходимым на первое время: формой, спальниками, рюкзаками с медикаментами и сухпайками. Кроме этого, Артамонов рассказал, что в случае успешных испытаний в зоне СВО поддержку властей получит разработка липецких школьников, которые печатают универсальные системы сброса для квадрокоптеров на 3D-принтерах. "Мы обязательно поможем. Это и поддержка наших бойцов, и использование современных технологий, и отличное патриотическое воспитание", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20241120/balkony-1984811951.html

https://ria.ru/20241119/biblioteki-1984629845.html

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игорь артамонов, липецкая область, липецк, сво