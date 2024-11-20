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В поселке на Кубани благоустроят парк со сценой в рамках нацпроекта - РИА Новости, 20.11.2024
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Краснодарский край
 
23:50 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/kuban-1984920932.html
В поселке на Кубани благоустроят парк со сценой в рамках нацпроекта
В поселке на Кубани благоустроят парк со сценой в рамках нацпроекта - РИА Новости, 20.11.2024
В поселке на Кубани благоустроят парк со сценой в рамках нацпроекта
Парк со сценой в центре кубанского поселка Мирского благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T23:50
2024-11-20T23:50
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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Парк со сценой в центре кубанского поселка Мирского благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Основные работы по благоустройству общественной территории выполнили. На площади около 1,4 гектара сделали пешеходные дорожки, обновили покрытие вокруг обелиска Славы – памятного знака землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На детской и спортивной площадках установили современные комплексы и тренажеры, уложили безопасное покрытие. Еще предстоит монтаж сцены – рядом с сельским Домом культуры будет возможность проводить различные массовые мероприятия", – передает пресс-служба администрации Кубани слова Шапошника. Уточняется, что в парке уже завершили работы по озеленению: посадили хвойные деревья, кустарники, посеяли газонную траву и создали из многолетников цветочные клумбы. По данным властей, зеленую зону в центре поселка Мирского в Кавказском районе обновляют по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости власти региона, работы проводятся в том числе и за счет краевого бюджета.
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общество, кавказский район, россия, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Кавказский район, Россия, Краснодарский край

В поселке на Кубани благоустроят парк со сценой в рамках нацпроекта

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкКраснодарский край
Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Парк со сценой в центре кубанского поселка Мирского благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
"Основные работы по благоустройству общественной территории выполнили. На площади около 1,4 гектара сделали пешеходные дорожки, обновили покрытие вокруг обелиска Славы – памятного знака землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На детской и спортивной площадках установили современные комплексы и тренажеры, уложили безопасное покрытие. Еще предстоит монтаж сцены – рядом с сельским Домом культуры будет возможность проводить различные массовые мероприятия", – передает пресс-служба администрации Кубани слова Шапошника.
Уточняется, что в парке уже завершили работы по озеленению: посадили хвойные деревья, кустарники, посеяли газонную траву и создали из многолетников цветочные клумбы.
По данным властей, зеленую зону в центре поселка Мирского в Кавказском районе обновляют по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости власти региона, работы проводятся в том числе и за счет краевого бюджета.
 
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