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Губернатор Кубани 4 декабря проведет прямую линию с жителями региона

Губернатор Кубани 4 декабря проведет прямую линию с жителями региона - РИА Новости, 20.11.2024

Губернатор Кубани 4 декабря проведет прямую линию с жителями региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что 4 декабря проведет прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы жителей региона. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T23:14

2024-11-20T23:14

2024-11-20T23:14

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что 4 декабря проведет прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы жителей региона. "По традиции в конце года на телеканале "Кубань 24" проведу "Прямую линию". В этот раз она пройдет 4 декабря", - написал Кондратьев в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что отправить вопрос можно с помощью чат-бота в Telegram "Вопрос Кондратьеву", а также обратившись по многоканальному телефону 8 (861) 268-60-44. По его словам, ни один вопрос не останется без ответа.

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краснодарский край, вениамин кондратьев, россия