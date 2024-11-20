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В станице на Кубани отремонтировали и газифицировали ветеринарную лечебницу - РИА Новости, 20.11.2024
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Краснодарский край
 
10:16 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/kuban-1984753780.html
В станице на Кубани отремонтировали и газифицировали ветеринарную лечебницу
В станице на Кубани отремонтировали и газифицировали ветеринарную лечебницу - РИА Новости, 20.11.2024
В станице на Кубани отремонтировали и газифицировали ветеринарную лечебницу
Ветеринарную лечебницу в станице Старолеушковской в Краснодарском крае отремонтировали и газифицировали за счет регионального бюджета, сообщили в администрации... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:16
2024-11-20T10:16
краснодарский край
павловский район
газификация
капремонт
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КРАСНОДАР, 20 ноя – РИА Новости. Ветеринарную лечебницу в станице Старолеушковской в Краснодарском крае отремонтировали и газифицировали за счет регионального бюджета, сообщили в администрации региона. "В Павловском районе отремонтировали ветеринарную лечебницу. Завершился капитальный ремонт Старолеушковской участковой ветеринарной лечебницы. Работы провели за счет краевых средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что рабочие заменили крышу здания, окна и двери. Капитальный ремонт сделали во всех помещениях. Ветлечебницу газифицировали. В обновленной ветлечебнице специалисты проводят осмотр и вакцинацию животных, в том числе сельскохозяйственных, а также проверяют продукцию животноводства и оформляют ветеринарные сопроводительные документы, добавляют власти.
https://ria.ru/20241119/kuban-1984717349.html
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павловский район, газификация, капремонт
Краснодарский край, Павловский район, газификация, Капремонт

В станице на Кубани отремонтировали и газифицировали ветеринарную лечебницу

© Фото : Газпром межрегионгаз и газораспределение Краснодар/TelegramВ станице на Кубани отремонтировали и газифицировали ветеринарную лечебницу
В станице на Кубани отремонтировали и газифицировали ветеринарную лечебницу - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Газпром межрегионгаз и газораспределение Краснодар/Telegram
В станице на Кубани отремонтировали и газифицировали ветеринарную лечебницу
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КРАСНОДАР, 20 ноя – РИА Новости. Ветеринарную лечебницу в станице Старолеушковской в Краснодарском крае отремонтировали и газифицировали за счет регионального бюджета, сообщили в администрации региона.
Павловском районе отремонтировали ветеринарную лечебницу. Завершился капитальный ремонт Старолеушковской участковой ветеринарной лечебницы. Работы провели за счет краевых средств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рабочие заменили крышу здания, окна и двери. Капитальный ремонт сделали во всех помещениях. Ветлечебницу газифицировали.
В обновленной ветлечебнице специалисты проводят осмотр и вакцинацию животных, в том числе сельскохозяйственных, а также проверяют продукцию животноводства и оформляют ветеринарные сопроводительные документы, добавляют власти.
Анна Минькова - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Краснодарский крайПавловский районгазификацияКапремонт
 
 
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