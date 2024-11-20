https://ria.ru/20241120/kuban-1984753780.html
В станице на Кубани отремонтировали и газифицировали ветеринарную лечебницу
В станице на Кубани отремонтировали и газифицировали ветеринарную лечебницу - РИА Новости, 20.11.2024
В станице на Кубани отремонтировали и газифицировали ветеринарную лечебницу
Ветеринарную лечебницу в станице Старолеушковской в Краснодарском крае отремонтировали и газифицировали за счет регионального бюджета, сообщили в администрации... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:16
2024-11-20T10:16
2024-11-20T10:16
краснодарский край
павловский район
газификация
капремонт
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КРАСНОДАР, 20 ноя – РИА Новости. Ветеринарную лечебницу в станице Старолеушковской в Краснодарском крае отремонтировали и газифицировали за счет регионального бюджета, сообщили в администрации региона. "В Павловском районе отремонтировали ветеринарную лечебницу. Завершился капитальный ремонт Старолеушковской участковой ветеринарной лечебницы. Работы провели за счет краевых средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что рабочие заменили крышу здания, окна и двери. Капитальный ремонт сделали во всех помещениях. Ветлечебницу газифицировали. В обновленной ветлечебнице специалисты проводят осмотр и вакцинацию животных, в том числе сельскохозяйственных, а также проверяют продукцию животноводства и оформляют ветеринарные сопроводительные документы, добавляют власти.
https://ria.ru/20241119/kuban-1984717349.html
павловский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павловский район, газификация, капремонт
Краснодарский край, Павловский район, газификация, Капремонт
КРАСНОДАР, 20 ноя – РИА Новости. Ветеринарную лечебницу в станице Старолеушковской в Краснодарском крае отремонтировали и газифицировали за счет регионального бюджета, сообщили в администрации региона.
"В Павловском районе
отремонтировали ветеринарную лечебницу. Завершился капитальный ремонт Старолеушковской участковой ветеринарной лечебницы. Работы провели за счет краевых средств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рабочие заменили крышу здания, окна и двери. Капитальный ремонт сделали во всех помещениях. Ветлечебницу газифицировали.
В обновленной ветлечебнице специалисты проводят осмотр и вакцинацию животных, в том числе сельскохозяйственных, а также проверяют продукцию животноводства и оформляют ветеринарные сопроводительные документы, добавляют власти.