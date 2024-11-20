https://ria.ru/20241120/kuban-1984753780.html

В станице на Кубани отремонтировали и газифицировали ветеринарную лечебницу

В станице на Кубани отремонтировали и газифицировали ветеринарную лечебницу - РИА Новости, 20.11.2024

В станице на Кубани отремонтировали и газифицировали ветеринарную лечебницу

Ветеринарную лечебницу в станице Старолеушковской в Краснодарском крае отремонтировали и газифицировали за счет регионального бюджета, сообщили в администрации... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:16

2024-11-20T10:16

2024-11-20T10:16

краснодарский край

павловский район

газификация

капремонт

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КРАСНОДАР, 20 ноя – РИА Новости. Ветеринарную лечебницу в станице Старолеушковской в Краснодарском крае отремонтировали и газифицировали за счет регионального бюджета, сообщили в администрации региона. "В Павловском районе отремонтировали ветеринарную лечебницу. Завершился капитальный ремонт Старолеушковской участковой ветеринарной лечебницы. Работы провели за счет краевых средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что рабочие заменили крышу здания, окна и двери. Капитальный ремонт сделали во всех помещениях. Ветлечебницу газифицировали. В обновленной ветлечебнице специалисты проводят осмотр и вакцинацию животных, в том числе сельскохозяйственных, а также проверяют продукцию животноводства и оформляют ветеринарные сопроводительные документы, добавляют власти.

https://ria.ru/20241119/kuban-1984717349.html

павловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

павловский район, газификация, капремонт