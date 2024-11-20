https://ria.ru/20241120/krasnodar-1984866514.html

В Краснодаре девушка на машине протаранила художественный музей

В Краснодаре девушка на машине протаранила художественный музей - РИА Новости, 20.11.2024

В Краснодаре девушка на машине протаранила художественный музей

Жительница Краснодара, получившая права в марте, протаранила на машине краевой художественный музей, повредив стену и дверь здания, девушка доставлена с... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:39

2024-11-20T16:39

2024-11-20T16:39

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КРАСНОДАР, 20 ноя – РИА Новости. Жительница Краснодара, получившая права в марте, протаранила на машине краевой художественный музей, повредив стену и дверь здания, девушка доставлена с травмами в больницу, сообщили в УМВД по краевой столице. По словам начальника пресс-службы городского управления Артема Коноваленко, ранним утром водитель 2002 года рождения на улице Красной на отечественном автомобиле наехала на дорожные ограждения, а также здание Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко, которое является памятником архитектуры. У сооружения были повреждены входная дверь и стена. "Девушка оказалась начинающим водителем. Виновница дорожно-транспортного происшествия с травмами доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой квалифицированной помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что девушка получила водительское удостоверение в марте. При этом на её автомобиле отсутствовал опознавательный знак "начинающий водитель", за что предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

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происшествия, авто, краснодар, россия, умвд рф