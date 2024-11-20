https://ria.ru/20241120/koshki-1984856812.html

Более 42 тысяч кошек вакцинировали от бешенства в Подмосковье

Более 42 тысяч кошек вакцинировали от бешенства в Подмосковье - РИА Новости, 20.11.2024

Более 42 тысяч кошек вакцинировали от бешенства в Подмосковье

Специалисты Госветслужбы Подмосковья вакцинировали от бешенства 42,6 тысячи кошек с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:47

2024-11-20T15:47

2024-11-20T15:47

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты Госветслужбы Подмосковья вакцинировали от бешенства 42,6 тысячи кошек с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На бюджетной основе процедура проводится отечественной вакциной "Рабикан". Кроме того, в государственных станциях и на выездных мероприятиях можно привить кошку комплексной отечественной или импортной вакциной, которая позволяет защитить питомца и от других заболеваний. Бешенство – неизлечимое вирусное заболевание, которое является особо опасным как для животных, так и для человека, протекающее с тяжелым поражением центральной нервной системы. Главное и верное средство, которое помогает бороться с вирусом – регулярная вакцинация. Согласно действующему законодательству РФ, владелец животного обязан своевременно доставить его для проведения профилактической вакцинации от бешенства. Прививать рекомендуется всех кошек, вне зависимости от того, выходят они из дома или нет.

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московская область (подмосковье), россия, кошки, домашние питомцы