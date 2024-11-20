https://ria.ru/20241120/korotchenko-1984777548.html

"Панцирь-С" доказал высокую надежность, рассказал Коротченко

"Панцирь-С" доказал высокую надежность, рассказал Коротченко - РИА Новости, 20.11.2024

"Панцирь-С" доказал высокую надежность, рассказал Коротченко

Отражение атаки ракетами ATACMS в Брянской области стало первым известным эпизодом участия зенитного ракетно-пушечного комплекса в бою против нескольких... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:36

2024-11-20T11:36

2024-11-20T11:36

новое оружие россии

безопасность

брянская область

игорь коротченко

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

"панцирь-с"

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отражение атаки ракетами ATACMS в Брянской области стало первым известным эпизодом участия зенитного ракетно-пушечного комплекса в бою против нескольких аэробаллистических целей, и "Панцирь-С" продемонстрировал свои высокие возможности, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Накануне Минобороны РФ сообщило, что боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять выпущенных ВСУ баллистических ракет ATACMS, еще одна была повреждена - ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, жертв и разрушений нет. "Данный боевой эпизод подчеркивает высокие боевые характеристики "Панциря" и соответствие ТТХ реальным требованиям сложного противовоздушного боя. Это первый ставший широко известным противовоздушный бой с участием ЗРПК в зоне своей ответственности сразу против нескольких аэробаллистических целей", - сказал Коротченко. Собеседник отметил, что ранее "Панцири" успешно отражали атаки крылатыми ракетами типа Storm Shadow.

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983022284.html

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брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, брянская область, игорь коротченко, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, "панцирь-с", с-400 «триумф»