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"Панцирь-С" доказал высокую надежность, рассказал Коротченко - РИА Новости, 20.11.2024
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Новое оружие России
 
11:36 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/korotchenko-1984777548.html
"Панцирь-С" доказал высокую надежность, рассказал Коротченко
"Панцирь-С" доказал высокую надежность, рассказал Коротченко - РИА Новости, 20.11.2024
"Панцирь-С" доказал высокую надежность, рассказал Коротченко
Отражение атаки ракетами ATACMS в Брянской области стало первым известным эпизодом участия зенитного ракетно-пушечного комплекса в бою против нескольких... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:36
2024-11-20T11:36
новое оружие россии
безопасность
брянская область
игорь коротченко
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
"панцирь-с"
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отражение атаки ракетами ATACMS в Брянской области стало первым известным эпизодом участия зенитного ракетно-пушечного комплекса в бою против нескольких аэробаллистических целей, и "Панцирь-С" продемонстрировал свои высокие возможности, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Накануне Минобороны РФ сообщило, что боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять выпущенных ВСУ баллистических ракет ATACMS, еще одна была повреждена - ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, жертв и разрушений нет. "Данный боевой эпизод подчеркивает высокие боевые характеристики "Панциря" и соответствие ТТХ реальным требованиям сложного противовоздушного боя. Это первый ставший широко известным противовоздушный бой с участием ЗРПК в зоне своей ответственности сразу против нескольких аэробаллистических целей", - сказал Коротченко. Собеседник отметил, что ранее "Панцири" успешно отражали атаки крылатыми ракетами типа Storm Shadow.
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983022284.html
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955649449.html
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безопасность, брянская область, игорь коротченко, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, "панцирь-с", с-400 «триумф»
Новое оружие России, Безопасность, Брянская область, Игорь Коротченко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, "Панцирь-С", С-400 «Триумф»
"Панцирь-С" доказал высокую надежность, рассказал Коротченко

Коротченко: "Панцирь-С" доказал высокую надежность, отражая удар ракетами ATACMS

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отражение атаки ракетами ATACMS в Брянской области стало первым известным эпизодом участия зенитного ракетно-пушечного комплекса в бою против нескольких аэробаллистических целей, и "Панцирь-С" продемонстрировал свои высокие возможности, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять выпущенных ВСУ баллистических ракет ATACMS, еще одна была повреждена - ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, жертв и разрушений нет.
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"Данный боевой эпизод подчеркивает высокие боевые характеристики "Панциря" и соответствие ТТХ реальным требованиям сложного противовоздушного боя. Это первый ставший широко известным противовоздушный бой с участием ЗРПК в зоне своей ответственности сразу против нескольких аэробаллистических целей", - сказал Коротченко.
Собеседник отметил, что ранее "Панцири" успешно отражали атаки крылатыми ракетами типа Storm Shadow.
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Новое оружие РоссииБезопасностьБрянская областьИгорь КоротченкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины"Панцирь-С"С-400 «Триумф»
 
 
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