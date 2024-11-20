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СМИ: КНР отказала США во встрече министров обороны из-за оружия для Тайваня - РИА Новости, 20.11.2024
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07:13 20.11.2024 (обновлено: 09:06 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/kitay-1984736256.html
СМИ: КНР отказала США во встрече министров обороны из-за оружия для Тайваня
СМИ: КНР отказала США во встрече министров обороны из-за оружия для Тайваня - РИА Новости, 20.11.2024
СМИ: КНР отказала США во встрече министров обороны из-за оружия для Тайваня
Министр обороны Китая Дун Цзюнь отказался встречаться с шефом Пентагона Ллойдом Остином из-за поставок американского оружия Тайваню, сообщил CNN со ссылкой на... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T07:13
2024-11-20T09:06
пекин
тайвань
сша
в мире
нэнси пелоси
китай
дун цзюнь
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Министр обороны Китая Дун Цзюнь отказался встречаться с шефом Пентагона Ллойдом Остином из-за поставок американского оружия Тайваню, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства.&quot;Остин хотел встретиться со своим китайским коллегой Дун Цзюнем на встрече министров обороны стран АСЕАН Плюс в Лаосе в рамках давних усилий по поддержанию военных линий связи между США и Китайской Народной Республикой. Но Китай не принял это предложение, указав в качестве аргумента на недавнюю продажу оружия Тайваню&quot;, — передает телеканал.Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. Соединенные Штаты формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие. В частности, в октябре президент Джо Байден распорядился выделить на военную помощь Тайваню 567 миллионов долларов.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после поездки на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма со стороны Вашингтона, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20241115/kitay-1983974777.html
https://ria.ru/20241117/kitay-1984209078.html
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пекин, тайвань, сша, в мире, нэнси пелоси, китай, дун цзюнь
Пекин, Тайвань, США, В мире, Нэнси Пелоси, Китай, Дун Цзюнь
СМИ: КНР отказала США во встрече министров обороны из-за оружия для Тайваня

CNN: Китай отказал США во встрече министров обороны из-за продажи оружия Тайваню

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Министр обороны Китая Дун Цзюнь отказался встречаться с шефом Пентагона Ллойдом Остином из-за поставок американского оружия Тайваню, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства.
«

"Остин хотел встретиться со своим китайским коллегой Дун Цзюнем на встрече министров обороны стран АСЕАН Плюс в Лаосе в рамках давних усилий по поддержанию военных линий связи между США и Китайской Народной Республикой. Но Китай не принял это предложение, указав в качестве аргумента на недавнюю продажу оружия Тайваню", — передает телеканал.

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Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. Соединенные Штаты формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие. В частности, в октябре президент Джо Байден распорядился выделить на военную помощь Тайваню 567 миллионов долларов.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после поездки на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма со стороны Вашингтона, и провел масштабные военные учения.
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ПекинТайваньСШАВ миреНэнси ПелосиКитайДун Цзюнь
 
 
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