СМИ: КНР отказала США во встрече министров обороны из-за оружия для Тайваня
CNN: Китай отказал США во встрече министров обороны из-за продажи оружия Тайваню
© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Министр обороны Китая Дун Цзюнь отказался встречаться с шефом Пентагона Ллойдом Остином из-за поставок американского оружия Тайваню, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства.
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"Остин хотел встретиться со своим китайским коллегой Дун Цзюнем на встрече министров обороны стран АСЕАН Плюс в Лаосе в рамках давних усилий по поддержанию военных линий связи между США и Китайской Народной Республикой. Но Китай не принял это предложение, указав в качестве аргумента на недавнюю продажу оружия Тайваню", — передает телеканал.
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Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. Соединенные Штаты формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие. В частности, в октябре президент Джо Байден распорядился выделить на военную помощь Тайваню 567 миллионов долларов.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после поездки на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма со стороны Вашингтона, и провел масштабные военные учения.
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