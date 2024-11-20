https://ria.ru/20241120/kitay-1984736256.html

СМИ: КНР отказала США во встрече министров обороны из-за оружия для Тайваня

СМИ: КНР отказала США во встрече министров обороны из-за оружия для Тайваня - РИА Новости, 20.11.2024

СМИ: КНР отказала США во встрече министров обороны из-за оружия для Тайваня

Министр обороны Китая Дун Цзюнь отказался встречаться с шефом Пентагона Ллойдом Остином из-за поставок американского оружия Тайваню, сообщил CNN со ссылкой на... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T07:13

2024-11-20T07:13

2024-11-20T09:06

пекин

тайвань

сша

в мире

нэнси пелоси

китай

дун цзюнь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Министр обороны Китая Дун Цзюнь отказался встречаться с шефом Пентагона Ллойдом Остином из-за поставок американского оружия Тайваню, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства."Остин хотел встретиться со своим китайским коллегой Дун Цзюнем на встрече министров обороны стран АСЕАН Плюс в Лаосе в рамках давних усилий по поддержанию военных линий связи между США и Китайской Народной Республикой. Но Китай не принял это предложение, указав в качестве аргумента на недавнюю продажу оружия Тайваню", — передает телеканал.Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. Соединенные Штаты формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие. В частности, в октябре президент Джо Байден распорядился выделить на военную помощь Тайваню 567 миллионов долларов.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после поездки на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма со стороны Вашингтона, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20241115/kitay-1983974777.html

https://ria.ru/20241117/kitay-1984209078.html

пекин

тайвань

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пекин, тайвань, сша, в мире, нэнси пелоси, китай, дун цзюнь