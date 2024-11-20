https://ria.ru/20241120/kirov-1984904783.html
Жителю Кирова выстрелили в лицо из ракетницы
Жителю Кирова выстрелили в лицо из ракетницы - РИА Новости, 20.11.2024
Жителю Кирова выстрелили в лицо из ракетницы
Следователи СК проводят проверку после инцидента с жителем Кирова, в лицо которому выстрелили из ракетницы, сообщили РИА Новости в региональном следственном... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T19:50
2024-11-20T19:50
2024-11-20T19:50
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Следователи СК проводят проверку после инцидента с жителем Кирова, в лицо которому выстрелили из ракетницы, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. Ранее Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что в Кирове между тремя молодыми людьми произошел конфликт из-за широких штанов и окрашенных волос одного из них. Один из юношей выстрелил к пристававшему к нему молодому человеку в лицо. В результате, говорится в сообщении, мужчина получил травму глаза и перелом костей лица. "Проводится проверка, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили агентству в пресс-службе регионального СУСК. Как уточнила собеседница агентства, по предварительным данным, "инициатором конфликта стал 18-летний потерпевший, который начал предъявлять претензии 17-летнему подростку". В итоге был произведен выстрел в лицо из сигнальной ракетницы. Пострадавший госпитализирован.
https://ria.ru/20241119/arest-1984611446.html
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происшествия, киров, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киров, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Кирова выстрелили в лицо из ракетницы
СК в Кирове проводит проверку после стрельбы из ракетницы в лицо мужчине
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Следователи СК проводят проверку после инцидента с жителем Кирова, в лицо которому выстрелили из ракетницы, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Ранее Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что в Кирове между тремя молодыми людьми произошел конфликт из-за широких штанов и окрашенных волос одного из них. Один из юношей выстрелил к пристававшему к нему молодому человеку в лицо. В результате, говорится в сообщении, мужчина получил травму глаза и перелом костей лица.
"Проводится проверка, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили агентству в пресс-службе регионального СУСК.
Как уточнила собеседница агентства, по предварительным данным, "инициатором конфликта стал 18-летний потерпевший, который начал предъявлять претензии 17-летнему подростку". В итоге был произведен выстрел в лицо из сигнальной ракетницы. Пострадавший госпитализирован.