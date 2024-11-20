https://ria.ru/20241120/kirov-1984904783.html

Жителю Кирова выстрелили в лицо из ракетницы

Жителю Кирова выстрелили в лицо из ракетницы - РИА Новости, 20.11.2024

Жителю Кирова выстрелили в лицо из ракетницы

Следователи СК проводят проверку после инцидента с жителем Кирова, в лицо которому выстрелили из ракетницы, сообщили РИА Новости в региональном следственном... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T19:50

2024-11-20T19:50

2024-11-20T19:50

происшествия

киров

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Следователи СК проводят проверку после инцидента с жителем Кирова, в лицо которому выстрелили из ракетницы, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. Ранее Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что в Кирове между тремя молодыми людьми произошел конфликт из-за широких штанов и окрашенных волос одного из них. Один из юношей выстрелил к пристававшему к нему молодому человеку в лицо. В результате, говорится в сообщении, мужчина получил травму глаза и перелом костей лица. "Проводится проверка, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили агентству в пресс-службе регионального СУСК. Как уточнила собеседница агентства, по предварительным данным, "инициатором конфликта стал 18-летний потерпевший, который начал предъявлять претензии 17-летнему подростку". В итоге был произведен выстрел в лицо из сигнальной ракетницы. Пострадавший госпитализирован.

https://ria.ru/20241119/arest-1984611446.html

https://ria.ru/20241119/podmoskove-1984572218.html

киров

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, киров, россия, следственный комитет россии (ск рф)