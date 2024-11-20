https://ria.ru/20241120/kiev-1984879481.html

Посольство Греции в Киеве закрыли из-за сообщений о ракетных ударах

Посольство Греции в Киеве закрыли из-за сообщений о ракетных ударах - РИА Новости, 20.11.2024

Посольство Греции в Киеве закрыли из-за сообщений о ракетных ударах

Посольство Греции в Киеве закрылось на фоне полученных дипмиссией сообщений о якобы возможных ракетных ударах, заявил РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:23

2024-11-20T17:23

2024-11-20T17:23

специальная военная операция на украине

в мире

греция

киев

россия

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg

АФИНЫ, 20 ноя - РИА Новости. Посольство Греции в Киеве закрылось на фоне полученных дипмиссией сообщений о якобы возможных ракетных ударах, заявил РИА Новости источник, близкий к внешнеполитическому ведомству. "Сейчас поступила информации, что греческое посольство сегодня будет закрыто. Опасаются ракетных ударов", - сказал собеседник агентства. Посольство Греции в Киеве на своих страницах в соцсетях опубликовало сообщение, что оно "по соображениям безопасности сегодня останется закрытым для публики". "Пожалуйста, избегайте поездок и оставайтесь в безопасных местах", - говорится в публикации посольства в соцсети Facebook*. Пресс-секретарь правительства Греции Павлос Маринакис в интервью телеканалу Skai сообщил, что посольства в Киеве закрыто "из соображений предосторожности". "Другие страны также сделали это со своими посольствами. Персонал находится в посольстве по соображениям безопасности. В здании также имеется убежище, которым при необходимости может воспользоваться персонал", - сказал он. Ранее посольство США на Украине сообщило о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984790105.html

https://ria.ru/20241120/ssha-1984838279.html

греция

киев

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, киев, россия, украина, сша