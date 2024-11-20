https://ria.ru/20241120/kiev-1984879481.html
Посольство Греции в Киеве закрыли из-за сообщений о ракетных ударах
Посольство Греции в Киеве закрыли из-за сообщений о ракетных ударах - РИА Новости, 20.11.2024
Посольство Греции в Киеве закрыли из-за сообщений о ракетных ударах
Посольство Греции в Киеве закрылось на фоне полученных дипмиссией сообщений о якобы возможных ракетных ударах, заявил РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:23
2024-11-20T17:23
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АФИНЫ, 20 ноя - РИА Новости. Посольство Греции в Киеве закрылось на фоне полученных дипмиссией сообщений о якобы возможных ракетных ударах, заявил РИА Новости источник, близкий к внешнеполитическому ведомству. "Сейчас поступила информации, что греческое посольство сегодня будет закрыто. Опасаются ракетных ударов", - сказал собеседник агентства. Посольство Греции в Киеве на своих страницах в соцсетях опубликовало сообщение, что оно "по соображениям безопасности сегодня останется закрытым для публики". "Пожалуйста, избегайте поездок и оставайтесь в безопасных местах", - говорится в публикации посольства в соцсети Facebook*. Пресс-секретарь правительства Греции Павлос Маринакис в интервью телеканалу Skai сообщил, что посольства в Киеве закрыто "из соображений предосторожности". "Другие страны также сделали это со своими посольствами. Персонал находится в посольстве по соображениям безопасности. В здании также имеется убежище, которым при необходимости может воспользоваться персонал", - сказал он. Ранее посольство США на Украине сообщило о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, греция, киев, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Греция, Киев, Россия, Украина, США
Посольство Греции в Киеве закрыли из-за сообщений о ракетных ударах
Посольство Греции в Киеве закрылось из-за сообщений о возможных ракетных ударах
АФИНЫ, 20 ноя - РИА Новости. Посольство Греции в Киеве закрылось на фоне полученных дипмиссией сообщений о якобы возможных ракетных ударах, заявил РИА Новости источник, близкий к внешнеполитическому ведомству.
"Сейчас поступила информации, что греческое посольство сегодня будет закрыто. Опасаются ракетных ударов", - сказал собеседник агентства.
Посольство Греции в Киеве на своих страницах в соцсетях опубликовало сообщение, что оно "по соображениям безопасности сегодня останется закрытым для публики".
"Пожалуйста, избегайте поездок и оставайтесь в безопасных местах", - говорится в публикации посольства в соцсети Facebook*.
Пресс-секретарь правительства Греции Павлос Маринакис в интервью телеканалу Skai сообщил, что посольства в Киеве закрыто "из соображений предосторожности". "Другие страны также сделали это со своими посольствами. Персонал находится в посольстве по соображениям безопасности. В здании также имеется убежище, которым при необходимости может воспользоваться персонал", - сказал он.
Ранее посольство США
на Украине
сообщило о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская