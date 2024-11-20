https://ria.ru/20241120/kiev-1984773850.html
В Киевской области повреждены административные здания
В Киевской области повреждены административные здания - РИА Новости, 20.11.2024
В Киевской области повреждены административные здания
Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале сообщил, что несколько административных зданий в Киевской области получили РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:17
2024-11-20T11:17
2024-11-20T11:17
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале сообщил, что несколько административных зданий в Киевской области получили повреждения в результате падения обломков ракет после работы ПВО. "Тревога (в Киевской области - ред.) продолжалась более 11 часов. В области работали силы ПВО. Сейчас в результате падения обломков сбитых .... целей в одном из населенных пунктов повреждены три административных здания", - приводит слова Кравченко пресс-служба администрации. О каких именно зданиях идет речь, чиновник не уточнил. Ранее в среду местный новостной сайт ТСН.ua сообщал о взрывах в Киеве и Броварах в Киевской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО, По данным этого же СМИ взрывы также звучали в Житомире, Полтаве и Харьковской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Киев, Бровары, Руслан Кравченко
В Киевской области повреждены административные здания
В Киевской области повреждены административные здания из-за работы ПВО