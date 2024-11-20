Рейтинг@Mail.ru
В Киевской области повреждены административные здания - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/kiev-1984773850.html
В Киевской области повреждены административные здания
В Киевской области повреждены административные здания - РИА Новости, 20.11.2024
В Киевской области повреждены административные здания
Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале сообщил, что несколько административных зданий в Киевской области получили РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:17
2024-11-20T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
киев
бровары
руслан кравченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале сообщил, что несколько административных зданий в Киевской области получили повреждения в результате падения обломков ракет после работы ПВО. "Тревога (в Киевской области - ред.) продолжалась более 11 часов. В области работали силы ПВО. Сейчас в результате падения обломков сбитых .... целей в одном из населенных пунктов повреждены три административных здания", - приводит слова Кравченко пресс-служба администрации. О каких именно зданиях идет речь, чиновник не уточнил. Ранее в среду местный новостной сайт ТСН.ua сообщал о взрывах в Киеве и Броварах в Киевской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО, По данным этого же СМИ взрывы также звучали в Житомире, Полтаве и Харьковской области.
https://ria.ru/20241120/shebekino-1984726270.html
https://ria.ru/20241120/kiev-1984746167.html
киевская область
киев
бровары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киевская область, киев, бровары, руслан кравченко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Киев, Бровары, Руслан Кравченко
В Киевской области повреждены административные здания

В Киевской области повреждены административные здания из-за работы ПВО

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале сообщил, что несколько административных зданий в Киевской области получили повреждения в результате падения обломков ракет после работы ПВО.
"Тревога (в Киевской области - ред.) продолжалась более 11 часов. В области работали силы ПВО. Сейчас в результате падения обломков сбитых .... целей в одном из населенных пунктов повреждены три административных здания", - приводит слова Кравченко пресс-служба администрации.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Вчера, 01:51
О каких именно зданиях идет речь, чиновник не уточнил.
Ранее в среду местный новостной сайт ТСН.ua сообщал о взрывах в Киеве и Броварах в Киевской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО,
По данным этого же СМИ взрывы также звучали в Житомире, Полтаве и Харьковской области.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Киеве прогремели взрывы
Вчера, 09:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьКиевБроварыРуслан Кравченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала