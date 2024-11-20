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Посольство США в Киеве закрыли из-за сообщения о воздушной атаке
Посольство США в Киеве закрыли из-за сообщения о воздушной атаке - РИА Новости, 20.11.2024
Посольство США в Киеве закрыли из-за сообщения о воздушной атаке
Посольство США на Украине сообщило о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. Сообщение опубликовано... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:37
2024-11-20T09:37
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Посольство США на Украине сообщило о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. Сообщение опубликовано опубликованном на странице госдепа США в X, посвященной информации для американцев, находящихся за границей или уезжающих в другие страны."Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной масштабной воздушной атаке 20 ноября. Посольство будет закрыто и рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в сообщении.Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина
Посольство США в Киеве закрыли из-за сообщения о воздушной атаке
Посольство США на Украине закрыли из-за сообщения о возможной воздушной атаке