https://ria.ru/20241120/kiev-1984748674.html

Посольство США в Киеве закрыли из-за сообщения о воздушной атаке

Посольство США в Киеве закрыли из-за сообщения о воздушной атаке - РИА Новости, 20.11.2024

Посольство США в Киеве закрыли из-за сообщения о воздушной атаке

Посольство США на Украине сообщило о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. Сообщение опубликовано... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:37

2024-11-20T09:37

2024-11-20T09:37

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Посольство США на Украине сообщило о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. Сообщение опубликовано опубликованном на странице госдепа США в X, посвященной информации для американцев, находящихся за границей или уезжающих в другие страны."Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной масштабной воздушной атаке 20 ноября. Посольство будет закрыто и рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в сообщении.Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО.

https://ria.ru/20241107/aeroport-1982345123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, киев, украина